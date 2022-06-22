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不畏逆境標槍第一獲總統教育獎 林右昌送她郭婞淳的書

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鄭心宜不畏逆境標槍基隆第一，獲總統教育獎，市長林右昌送郭婞淳書。記者游明煌／攝影
鄭心宜不畏逆境標槍基隆第一，獲總統教育獎，市長林右昌送郭婞淳書。記者游明煌／攝影

基隆市建德國中畢業生鄭心宜來自破碎的新住民家庭，她挺過家變及心律不整健康問題，加入田徑隊苦練標槍，去年基隆市中小聯運打破全市紀錄，獲得今年總統教育獎。市長林右昌今天接見送書，勉勵像郭婞淳一樣，勇敢克服人生路上的各種難關，向奧運邁進。

鄭心宜同學來自新住民家庭，但在小學三年級時父母離異，母親被迫返回大陸，她因為常常思母心切，傷心難過，身體出現心律不整問題。從事水電工作的父親，收入並不穩定，加上糖尿病的折磨，無法經常陪伴她，所幸有阿嬤全心陪伴，克服生活上的困難。

鄭心宜熱愛體育，在國中時加入田徑隊，並苦練標槍，訓練期間雖然辛苦，但她總是抱持積極正向的態度，不放棄練習，總是堅持到最後，還常鼓勵同學，用滿滿的正能量面對且充滿鬥志。在紮實訓練下，八年級參加基隆市中小學聯合運動會標槍項目，擲出打破全市紀錄的43.03公尺佳績。

林右昌聽到她主動找老師跟教練要求加入田徑隊的過程，除了驚訝也表示讚許，認為她這種正向的學習態度，相信一定可以克服往後的人生路上的各種難關。林右昌準備奧運金牌郭婞淳的書《舉重若輕的信念》以及城市博覽會的限量棒球帽等禮物送她。

鄭心宜已考上基隆女中，她說，很感謝總統和市長，未來會繼續努力，希望能在體育發展，也可以改善家中經濟，以進入師大體育系為目標，不會辜負大家的期望。

鄭心宜不畏逆境標槍基隆第一，獲總統教育獎，市長林右昌送郭婞淳書。記者游明煌／攝影
鄭心宜不畏逆境標槍基隆第一，獲總統教育獎，市長林右昌送郭婞淳書。記者游明煌／攝影
鄭心宜不畏逆境標槍基隆第一，獲總統教育獎，市長林右昌送郭婞淳書。記者游明煌／攝影
鄭心宜不畏逆境標槍基隆第一，獲總統教育獎，市長林右昌送郭婞淳書。記者游明煌／攝影
鄭心宜不畏逆境標槍基隆第一，獲總統教育獎，市長林右昌送郭婞淳書。記者游明煌／攝影
鄭心宜不畏逆境標槍基隆第一，獲總統教育獎，市長林右昌送郭婞淳書。記者游明煌／攝影

基隆 林右昌 體育

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