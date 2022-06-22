他讚「這2支」是學生經典神筆 眾網嗨翻：拿在手上就是潮！

現今行動裝置普及，眾人不論記事、寫日記、寄信都用打字完成，拿筆寫字的機會越來越少，不過在學生時期仍然逃不了練字、寫作業的手寫時期。日前一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享，他PO出兩款經典藍筆，譽其為「高中時期的兩大神筆」，瞬間將眾人拉回學生時期，引起共鳴。

原PO分享的兩款藍筆分別為三菱uni-ball SigNo 0.38超細中性筆、百樂（PILOT）HI-TEC 0.4超細鋼珠筆，他稱讚這兩款是以前高中時期的「兩大神筆」，雖然「一個超容易斷水、一個筆頭超容易歪掉」，但還是勾起心中滿滿的回憶，在學生時期有著不可取代的藍筆地位。

許多網友紛紛表示，「國中時每個顏色都買，然後書包裡插一整排」、「神筆啊！好用也好斷」、「歪頭繼續寫」、「這2支筆寫的字很好看」、「兩個拿來轉筆都超怕掉地上」、「這是標配！還要準備一堆筆芯…還有各種拯救斷水的方法…急救無效更換筆芯結案」、「20年前右邊當初一支還要50元，因為貴，拿在手上就是潮」。

也有網友分享其他愛用品牌，「我都拿選舉的筆，那就很好寫了，只是顏色比較沒那麼好看」、「我都用飛龍的」、「六、七年級生應該覺得神筆只認飛龍牌這款中性筆，一學期拚命罰寫也換不到三支，摔筆除非直接插到鋼珠，不然也很難壞」、「10塊的那種油性筆比較好寫」。