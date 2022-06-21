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新北樹林育德國小 手繪報講環保故事

聯合報／ 教育事業部
聯合報寫作教室講師(右一)和班導(左一)表揚作品完成度高的四位學生。圖／教育事業部提供
聯合報寫作教室講師(右一)和班導(左一)表揚作品完成度高的四位學生。圖／教育事業部提供

新北市樹林育德國小日前舉行「手繪報結業典禮」，今年受疫情影響，學生輪流放防疫假，以致有些人來不及完成作品，聯合報寫作教室講師周芃谷鼓勵他們完成作品，畫出想說的環保故事。

樹林垃圾焚化廠長期關心地方教育，十多年來為周邊小學開設寫作班，邀請聯合報寫作老師在育德國小開設作文、手繪報班，讓學生用各種方式，表達對環境的關注。

手繪報是結合短文、圖畫的創作，周芃谷先教寫作技巧，也從好讀周報內容，學習各種環保理念，再傳授圖面構成的方法，引導學生逐步完成作品。

育德國小四年甲班陳品卉說，她從「地球暖化」，想到北極熊瘦骨嶙峋的樣子，於是將北極熊無家可歸、餓肚子的故事寫成短文，搭配地球熱到哭的表情，提醒大家做好垃圾分類、少吹冷氣，讓北極熊有家可回。

同班吳姿宜也以全球暖化為主題，她畫的是一隻北極熊孤單地站在浮冰上，四周旁邊只有幾塊碎浮冰、炙熱的艷陽及許多瓶罐、回收標章，她也是提醒大家要認真的資源回收。

雖然今年因疫情學生無法進廠參觀，但廠方允諾，疫情一結束，歡迎育小學生參觀，屆時也會安排有趣的課程，帶領同學認識垃圾焚化廠、環保工作。郭冠霆說，哥哥4年前也因爲上寫作班而參觀樹林垃圾焚化廠，他很期待參觀行程。

樹林垃圾焚化廠一向關心地方教育，邀請聯合報寫作老師在育德國小開設作文、手繪報班。圖╱教育事業部
樹林垃圾焚化廠一向關心地方教育，邀請聯合報寫作老師在育德國小開設作文、手繪報班。圖╱教育事業部

北極熊 疫情 手繪 新北

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