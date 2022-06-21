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「比比皆是」念錯一世人！她曝正確讀音網錯愕：沒人聽得懂

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發現「比比皆是」的注音，不是三聲「筆」，而是四聲「必」。 圖／pakutaso
近日有網友發現「比比皆是」的注音，不是三聲「筆」，而是四聲「必」。 圖／pakutaso

與人交談最怕發錯音、讀錯字，但現實中總有許多字真正讀法和平常使用的完全不同，造成許多討論，近日又有網友發現「比比皆是」的讀音與印象不同，上網分享後不少人也傻眼：「又要重新學了？」

中文依用法常有不同讀音，平時聊天交談的讀音也可能與課本教授的不同，常讓大人小孩都無所適從。近日有網友發現「比比皆是」的注音，不是三聲「筆」，而是四聲「必」，驚呼「原來我從小到大都唸錯了」。

原PO的發言讓不少人深有同感，「現在都要先翻課本才能訂正作業」、「現在很多音都跟我們以前學的不一樣了，都要重新學了」、「很多字不是我們現在唸錯的問題，是因為教改，搞得跟以前唸法不同」、「然後照這個唸法到所有用中文的地方講，完全沒有人聽得懂」。

不過也有人表示從小就是被教四聲「必」，沒有改過，「我是學ㄅㄧˋㄅㄧˋ皆是，但是唸ㄅㄧˇㄅㄧˇ皆是，81路過」、「八年級，我國小學的時候就是唸ㄅㄧˋ耶」、「根本就沒改過是本來就沒學好，然後反過頭來抱怨真是好笑」、「20年前不是就這樣念了嗎」。

網友也指出這其實就是通俗讀音與正確讀音的差異，語言本來就會隨時間而改變，重點要聽得懂與時俱進，語言沒有對錯，只有聽得懂與不懂，所以糾正通俗讀音是很白痴的行為」、「很多古音跟現代音不同，教育部也會依照現在人習慣適時調整讀音」、「版本不同而已不是對錯問題，教育部會因應學者研究調整讀音」

據「教育部重編國語辭典修訂本」說明，「比比」注音為「ㄅㄧˋㄅㄧˋ」，為「每每、常常」或「到處」的意思，而「比比皆是」是形容很多、到處都是之意，因此發音為「ㄅㄧˋㄅㄧˋㄐㄧㄝ ㄕˋ」。

圖／截自教育部重編國語辭典修訂本網站
圖／截自教育部重編國語辭典修訂本網站

圖／截自教育部重編國語辭典修訂本網站
圖／截自教育部重編國語辭典修訂本網站

教育部 教改

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