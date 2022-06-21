崑大視訊系莊承諺唱作俱佳 畢製展現音樂創作才華

崑山科大視傳系畢業生莊承諺在學期間推出輕快的「聲音遊樂園」、中式饒舌專輯「雲之亂波眾」，製作系上畢業影展主題曲「日日里」：多首朗朗上口洗腦曲師生一致好評，幕後混音的劇情片「雙人故事」、「深海」也分獲「2022放視大賞」最大獎金獎、最佳原創組優選肯定，展現唱作俱佳音樂才華。

莊承諺個性開朗，從小喜歡繪畫、聽音樂與觀看美國動畫，因動畫啟發好奇心，夢想成為導演、音樂製作人，高雄三民家商畢業考進崑大視訊系。

他說，一直有隨手記錄生活感觸、突發奇想靈感習慣，渴望與人分享、創作故事，學習拍攝累積實務經驗。

莊承諺國三就上網自學音樂創作，選修系上「流行音樂跨影音創作學分學程」（流音學程）時，因影視音樂設計專長的副教授曹源峰引薦、獲得與業界人士學習音樂製作機會。

他運用學到的樂理知識，四天時間為「聲音遊樂園」作詞，參與MV錄製以有趣唱跳方式介紹系上錄音室設備，「錄音不止只按三，要有武藝十八般。」歌詞將錄音設備比喻為遊樂園設施，精準道出錄音室日常，師生聽了直喊太寫實。

莊承諺在台灣最大音樂平台「街聲」發表專輯「雲之亂波眾」、收錄2首單曲。還負責第21屆視訊系畢業影展主題曲「日日里」填詞譜曲，以台語、粵語、客語將20部作品主要角色寫入歌詞，曲風輕快流暢大受歡迎。

莊承諺表示，參加流音學程看到自己的渺小，見識到自學跟專業的差別，成長最多的是樂理知識，這堂課帶給他更廣大的創作視野。