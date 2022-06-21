義守大學產學合作 望打造全台首創元宇宙創作者空間

義守大學傳播與設計學院數位多媒體設計學系攜手全球頂尖企業NVIDIA（輝達）與技嘉科技（GIGABYTE），打造全台首創元宇宙創作者協作空間。

數媒系主任孫志彬表示，未來XR互動課程著重於虛實整合設計、動畫設計和遊戲設計開發，義大師生將運用平台的軟硬體資源，整合元宇宙科技藝術設計中心，厚植學生的設計力與就業力。

義守大學表示，互動藝術融入元宇宙創新科技，為國際產官學界推動重點，更是帶領台灣朝向XR科技藝術投入研發的關鍵。孫志彬說，義守大學與NVIDIA、技嘉科技產學合作，共同規畫建置首座NVIDIA Studio x GIGABYTE協作空間，是共創三贏的局面。

孫志彬表示，去年義守大學首創元宇宙創新教學，在課程上規畫元宇宙科技藝術、虛實整合設計、3D遊戲設計及3D動畫設計等實務課程，並推出「人工智慧創新職涯計畫」獲得教育部的肯定，其中3D動畫設計課程結合Omniverse Machinima軟體應用程式，學生能運用AI工具與RTX渲染技術，創作如電影般的擬真人物動畫與高科技場景。

義守大學表示，數媒系近年投入元宇宙產業成果亮眼，榮獲AR/VR互動設計領域大獎、連續兩屆台日學生原創漫畫大賽最優秀獎等殊榮，再加上產學合作引進NVIDIA Studio平台與高效能創作者筆電等頂尖軟硬體設備，一同研發XR創新教學課程，並舉辦元宇宙論壇與設計工作坊，帶領師生接軌產業，如山海經VR遊戲，就是與「中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司」合作，以年輕世代的創意重新詮釋神話故事。