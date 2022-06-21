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蘭嶼國小「一人畢業生」創全島首例 笑稱：第一名畢業
又到鳳凰花開的畢業季，受少子化影響，台東蘭嶼國小今年只有一位畢業生，不但一人獨得所有獎項，學校也精心布置典禮會場，校長也身穿雅美（達悟）族傳統服飾為畢業生祝福。
校長夏曼‧威廉斯說，畢業生有多人不重要，重要的是學校應給予畢業生難忘的祝福，所以在重大的慶典裡面，當然穿著傳統服飾，表示對這畢業儀式的尊重，也祝福孩子的成長。
蘭嶼國小舉昨天辦第64屆畢業典禮，因疫情影響不邀貴賓，但特別的是今年只有一位畢業生，不僅是該校創校以來首例，也是全島包括蘭嶼、椰油、東清及朗島等4所小學首次只有一位畢業生。
在師生們的裝飾下，畢業現場布置得很溫馨，校長也身穿傳統服飾為畢業生祝福，現場師生輪流上台發表祝福感言。該畢業生從校長手中接下畢業證書外，也領取所有獎項，笑稱第一名畢業。
夏曼‧威廉斯說，學校早期光學生就超過1百多人，但近年受少子化衝擊，現在學生只剩30人，但孩子再怎麼少，學校教職員還是盡力施教陪伴學生一路到畢業，讓孩子們在受教期間並不孤單。
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