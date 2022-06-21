蘭嶼國小「一人畢業生」創全島首例 笑稱：第一名畢業

又到鳳凰花開的畢業季，受少子化影響，台東蘭嶼國小今年只有一位畢業生，不但一人獨得所有獎項，學校也精心布置典禮會場，校長也身穿雅美（達悟）族傳統服飾為畢業生祝福。

校長夏曼‧威廉斯說，畢業生有多人不重要，重要的是學校應給予畢業生難忘的祝福，所以在重大的慶典裡面，當然穿著傳統服飾，表示對這畢業儀式的尊重，也祝福孩子的成長。

蘭嶼國小舉昨天辦第64屆畢業典禮，因疫情影響不邀貴賓，但特別的是今年只有一位畢業生，不僅是該校創校以來首例，也是全島包括蘭嶼、椰油、東清及朗島等4所小學首次只有一位畢業生。

在師生們的裝飾下，畢業現場布置得很溫馨，校長也身穿傳統服飾為畢業生祝福，現場師生輪流上台發表祝福感言。該畢業生從校長手中接下畢業證書外，也領取所有獎項，笑稱第一名畢業。