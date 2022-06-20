金山高中實戰電子商務 學生線上帶貨賣特產

金山高中110學年度開啟新學程「電子商務學程」，在期末成果發表的教室裡，學生應用所學直接在社群平台線上帶貨，賣起金山特產，從拍攝、設定直播到陳列以及打光都相當專業，金山高中期待讓學生儲備完整的電商技能，未來夠更順利的與業界接軌。

金山高中校長賴來展表示，成果展現場像極了直播主的直播間，短短一學期的學習有如此成果，著實讓師長都很感動，這個學期感謝社團法人社會影響力協會規劃電子商務的實務操作課程，為學生提供實務演練，時間來到期末，才有學生用實際的線上帶貨賣金山特產來展現所學成果的機會。

除了因為電子商務是當前最紅的商業模式，金山高中還希望孩子們可以透過電子商務帶動地方的產業，學生尋找老街以及在地的商家，先進行採訪了解店家的理念以及產品特色，藉此在實際的線上賣商品的過程中，能夠精準的說出特色以及必買的原因。

金山高中校長賴來展說，經過一個學期的實務學習，學生們在線上賣貨中，分工相當仔細，有負責攝影、負責設定線上直播、負責當直播主、還有小幫手，也期待透過電子商務學程的課程，理論與實務相互結合並且持續深化，要讓學生先儲備完整的電商技能，未來夠更順利的與業界接軌。