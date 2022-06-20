快訊

基隆市民確診率超過兩成、連3天都是663例 巧合引發聯想

花蓮地震狂搖天花板掉 鯉魚潭監視器錄下猛晃7秒景象

羽球／28歲生日快樂！戴資穎感性寫期許：每一步越艱辛越珍惜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環球科大獲廚餘機 餐廚系學生不用再挖洞埋大量廚餘

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣副縣長謝淑亞（右）、因思銳國際股份有限公司董事長李志建（左）使用廚餘機。記者黃于凡／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（右）、因思銳國際股份有限公司董事長李志建（左）使用廚餘機。記者黃于凡／攝影

雲林縣環球科大餐飲廚藝系每周產生20至50公斤廚餘，為處理廚餘，學生會帶著圓鍬在校園挖洞掩埋，因費時費力，挖洞後等廚餘堆滿才掩埋，夏天易飄出異味，環球科大今受贈廚餘機，盼成為處理校園廚餘利器，觀光生態旅遊學系副教授陳泰安說，雖有廚餘機輔助，但仍要記得廚餘問題從源頭減量是關鍵。

餐飲廚藝系副主任葉力誠說，烹飪課程平均每周會產生20至50公斤廚餘，原本學生會在校園中挖洞掩埋，但因帶著圓鍬去挖洞太費力，學生常常會等洞滿了才將其掩埋，夏天有時會飄出異味，有廚餘機可減輕學生處理廚餘壓力。

因思銳國際股份有限公司董事長李志建說，廚餘機每天最多可處理150公斤廚餘，將廚餘轉化為水、二氧化碳，機器價值108萬元，每年需維護4次，維護費用約3萬元，響應聯合國SDGs目標，無償提供廚餘機給環科大使用，並持續協助維護。

陳泰安說，從環境永續面向思考，源頭減量才是最重要的，取用適量食材就可減少廚餘量，但這在需頻繁練習料理的餐廚系不那麼適合；於是有有第2條路「綠料理」，將剩餘食材加以利用，像西瓜雕刻可將削下的瓜皮做成涼拌菜，「綠料理」在未來一定會是趨勢。

陳泰安也說，廚餘機在解決廚餘問題上有所助益，但不會是主要解決途徑，重要的還是從源頭做起，若在廚餘減量、綠料理後，仍有廚餘無法被消化，則可將廚餘機放在合適的定位上，成為最後解決廚餘的工具。

副縣長謝淑亞說，社區、學校每天都會產生廚餘，廚餘是大家必須面對的問題，雲林縣也有推出廚餘機補助，每戶可申請1部家用廚餘機，每部補助總額的20％，最高可補助5000元，申請日期至10月31日止。

環球科大今受贈廚餘機，解決餐廚系每周20至50公斤廚餘問題。記者黃于凡／攝影
環球科大今受贈廚餘機，解決餐廚系每周20至50公斤廚餘問題。記者黃于凡／攝影
環球科大校長沈健華（右）接受因思銳國際股份有限公司董事長李志建（左）贈送廚餘機。記者黃于凡／攝影
環球科大校長沈健華（右）接受因思銳國際股份有限公司董事長李志建（左）贈送廚餘機。記者黃于凡／攝影

廚餘 雲林 遊學

延伸閱讀

惡意還是缺公德心？聖稜線素密達山屋救命加壓艙竟塞廚餘

雲林多元處理廚餘「轉廢為寶」 發送肥料共享豐碩成果

黑水虻養殖廠設花蓮太巴塱部落 居民強力反對爆口角

離島垃圾爆危機！琉球鄉組團跨海赴雲林取經黑水虻技術

相關新聞

自願當班長 妥瑞兒高中全勤畢業

基隆市「妥瑞兒」郭子瑋今年從基隆高中畢業，他媽媽李淳薌表示，兒子一路從沮喪、自卑、痛苦、不由自主，如今努力克服缺陷，學習...

布新國小海上畢典 闖關拿證書

位於嘉義縣布袋鎮海埔新生地的布新國小25名畢業生，14人自願報名海上畢業典禮，須通過淨灘、獨木舟、OP帆船、水上鋼鐵人等...

她求解小五考題「車開多遠」 答案眾人看傻：數學老師中文不好

現在小學生的作業題目越來越多元，有時就連家長看了都難以理解。近日就有一名女網友發文分享小學五、六年級的數學題，難倒一票網...

少子化嘉義縣3小學沒畢業生 56所個位數

嘉義縣政府今天舉辦247名畢業生縣長獎表揚，縣長翁章梁逐一頒獎簽名預祝畢業生一帆風順、記住榮譽感，勇敢發光發熱。縣府教育...

環球科大獲廚餘機 餐廚系學生不用再挖洞埋大量廚餘

雲林縣環球科大餐飲廚藝系每周產生20至50公斤廚餘，為處理廚餘，學生會帶著圓鍬在校園挖洞掩埋，因費時費力，挖洞後等廚餘堆...

多元智能雙語實驗小學揭牌 苗栗僑育國小率全國之先

全國第一所以多元智能為教育理念之雙語實驗小學，今天在苗栗縣僑育國小隆重揭牌；不同於強調華語及英語的雙語教育，位於客家庄的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。