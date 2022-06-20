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環球科大獲廚餘機 餐廚系學生不用再挖洞埋大量廚餘
雲林縣環球科大餐飲廚藝系每周產生20至50公斤廚餘，為處理廚餘，學生會帶著圓鍬在校園挖洞掩埋，因費時費力，挖洞後等廚餘堆滿才掩埋，夏天易飄出異味，環球科大今受贈廚餘機，盼成為處理校園廚餘利器，觀光生態旅遊學系副教授陳泰安說，雖有廚餘機輔助，但仍要記得廚餘問題從源頭減量是關鍵。
餐飲廚藝系副主任葉力誠說，烹飪課程平均每周會產生20至50公斤廚餘，原本學生會在校園中挖洞掩埋，但因帶著圓鍬去挖洞太費力，學生常常會等洞滿了才將其掩埋，夏天有時會飄出異味，有廚餘機可減輕學生處理廚餘壓力。
因思銳國際股份有限公司董事長李志建說，廚餘機每天最多可處理150公斤廚餘，將廚餘轉化為水、二氧化碳，機器價值108萬元，每年需維護4次，維護費用約3萬元，響應聯合國SDGs目標，無償提供廚餘機給環科大使用，並持續協助維護。
陳泰安說，從環境永續面向思考，源頭減量才是最重要的，取用適量食材就可減少廚餘量，但這在需頻繁練習料理的餐廚系不那麼適合；於是有有第2條路「綠料理」，將剩餘食材加以利用，像西瓜雕刻可將削下的瓜皮做成涼拌菜，「綠料理」在未來一定會是趨勢。
陳泰安也說，廚餘機在解決廚餘問題上有所助益，但不會是主要解決途徑，重要的還是從源頭做起，若在廚餘減量、綠料理後，仍有廚餘無法被消化，則可將廚餘機放在合適的定位上，成為最後解決廚餘的工具。
副縣長謝淑亞說，社區、學校每天都會產生廚餘，廚餘是大家必須面對的問題，雲林縣也有推出廚餘機補助，每戶可申請1部家用廚餘機，每部補助總額的20％，最高可補助5000元，申請日期至10月31日止。
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