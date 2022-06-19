屏東高中首位錄取世界聯合學院 數資班林柏澔熱愛音樂
屏東高中一年級數理資優班學生林柏澔，國中時期接觸到世界聯合學院（UWC）訊息，他今年參與世界聯合學院台灣理事會（UWC Taiwan）招生選拔，錄取世界聯合學院分校，德國的羅伯特・博世學院 UWC Robert Bosch College （UWC RBC），他也是UWC首位來自屏東高中學生，今年8月下旬赴德國展開兩年IB國際大學預科學程（IB Diploma Programme）。
林柏澔說，UWC是全球性的教育運動，讓教育成為團結人民、國家和文化的力量，實現和平與永續的未來，UWC在全球有18所分校，遍及四大洲，招收全球來自150個國家16到19歲的學生。
林柏澔說，學校標榜每個學生都來自不同國家，他獲錄取的德國分校，每年招收100個學生，來自80個不同國家，「被多元文化吸引」。今年台灣約有200多名學生參加UWC計畫，錄取16名學生，分散在世界各地分校。
林柏澔選擇高中就出國念書，他說，高中時期接觸到不同國家人們，想要更認識多元文化。台灣的學科教育很扎實，培養全方面的基本能力，他希望能拓展視野，選擇國外教育。
林柏澔從小學習鋼鋼琴、大提琴，國中小念音樂班，110學年度還獲全國學生音樂比賽屏東縣初賽大提琴冠軍。他說，音樂扮演重要角色，不同族群之間溝通的工具與增進跨文化的了解和包容。將赴德國念書，他也計畫將台灣的民族音樂帶往德國，讓世界看見台灣。
林柏澔說，只要是想做事情就會做得很快樂，抱持快樂學習正向態度。今年8月下旬將到德國念書，林柏澔是家中獨子，他說，UWC提供兩年約80％獎學金，但父親去年因工作勞碌身體狀況急轉直下，開刀、長期照顧追蹤病況，經與家人討論，扣除獎學金部分，自費額部分與機票錢加總，兩年仍須60萬元，家中經濟狀況不樂觀，只能提供30萬元，另外30萬元，他透過募資平台發起募資。
林柏澔說，發起募資計畫需要勇氣，從文案撰寫、影片拍攝等，一人包辦，學習製作，募資計畫6月14日在嘖嘖平台上線，募資目標達成54％，他期許自己「從阿緱出發，向世界提問」，未來想念醫學、工程相關科系。
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