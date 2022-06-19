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「新竹生活」雙月刊推出 介紹竹市夏天消暑景點

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市《新竹生活》雙月刊6月號封面故事分享多處新竹市適合渡過炎熱夏季的好去處。圖／市府提供
新竹市《新竹生活》雙月刊6月號封面故事分享多處新竹市適合渡過炎熱夏季的好去處。圖／市府提供

新竹市《新竹生活》雙月刊6月號即日起推出，本期封面主題「清涼一夏：探索城市秘境」，介紹在炎炎夏日之下，新竹市民出遊、玩水的消暑景點，此外，更在刊物中分享景點的歷史面向，讓讀者發掘新竹夏季好去處外，也隨著閱讀探尋城市豐厚的歷史文化底蘊。

市長林智堅說，本期鼓勵讀者以雜誌為導遊書，實地走訪新竹的夏季遊憩景點與季節限定文化活動，包括許多資深新竹人的戀愛回憶青草湖、17公里海岸線的觀光潛力點港南運河，或場場精彩的仲夏藝文季等。還有在地人熟悉的秘境分享，能欣賞高鐵列車呼嘯而過的風空老樹；循著古輕便車道復刻的康樂社區小火車；海風吹拂的香山那魯灣文化聚落，這些都是新竹在地的私房納涼好所在。

文化局長張馨之指出，本期刊物報導新竹州警務部部長官舍，在經營管理團隊規畫活化為「132糧倉」，歡迎民眾參觀體驗；採訪修繕中的市定古蹟｢周益記」的屋主周友達，與經營管理團隊精心策畫《夠重才不會被風吹走》，邀請藝術家與民眾在工程圍籬上共同進行藝術創作，傳達「修復也可以是一種古蹟的再利用」理念。

《新竹生活》雙月刊共發行5000本，民眾可在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、新竹高鐵站及主要飯店等90餘處免費取得；另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗（https://reurl.cc/LmqdZy）。

民眾可於青草湖體驗立式划槳。圖／市府提供
民眾可於青草湖體驗立式划槳。圖／市府提供

新竹 文化局 高鐵

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