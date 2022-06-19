昔日雜牌軍今刮目相看 中山工商棒球隊奪高中棒聯殿軍

高雄市中山工商棒球隊成軍3年，在6月舉行的110學年度高中棒球聯賽軟式組全國賽中，嶄露頭角奪得殿軍。校方說，當初成立球隊時被笑稱「中山雜牌軍」，教練和球員努力的成員現在讓其他球隊刮目相看。

中山工商棒球隊在今年高中棒球聯賽軟式組150支參賽隊伍中過關斬將，寫下成軍三年以來最佳成績。

校長林昭億表示，學校教育宗旨是有教無類，讓學生追夢、圓夢，這支棒球隊招收高雄地區忠孝、前金、大仁、七賢、五福、橋頭國中等校二、三線球員組成，有的甚至沒有棒球底，只有一腔棒球夢，被笑稱「中山雜牌軍」。

林昭億指出，球隊成軍三年，適逢疫情侵擾，遠距教學壓縮到球員平時練習時間，只能利用假日補強練球，教練團和球員都不敢喊苦，近兩年成績只進黑豹旗大賽64強，今年終於在高中棒球聯賽軟式組全國賽，寫下隊史最佳紀錄。

高中棒球聯賽軟式組全國賽由教育部體育署主辦，競爭激烈，決賽採淘汰排名制。總教練陳泓鏵與教練胡仁書設定闖進8強為目標，球員求勝意志強烈，在16強時強碰新民高中時，竟能以全場無安打奪勝，讓新民高中飲恨而歸。

陳泓鏵指出，32強賽以13比1擊敗育成高中，16強賽2比0完封新民高中，8強賽6比2打敗和美高中。4強賽不敵彰化高中，季軍戰輸給景文高中，雖以第四名坐收，但已讓各隊刮目相看。

中山工商棒球隊員電機一甲班李啟綸，國小畢業考體育班，國一因沒棒球基礎只能撿球，國二被球打中臉還被同儕嘲笑，國三參加聯賽打進16強，卻因自己的防守失誤，讓球隊慘遭淘汰，自責了兩個月，期間搞自閉也不想上場打球。

李啟綸的家人都反對他走這條路，希望他好好讀書，但在陳泓鏵鼓勵下，他覺得學業與興趣能兼顧，不再猶豫，全心撩下去，果然球隊拼出好成績，自己在班上學業也排名第四，讓家人從反對轉而全力支持。