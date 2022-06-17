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國小就跳級 單親清寒數理資優生會考5A9＋ 獲縣府表揚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣梅山國中應屆畢業生劉定謙（右）國中教育會考獲5A9＋、寫作六級滿分佳績，表現亮眼，縣府教育處體健科長黃宏鼎（左）上午代表縣長，到校頒發獎學金給劉定謙。圖／梅山國中提供
嘉義縣梅山國中應屆畢業生劉定謙（右）國中教育會考獲5A9＋、寫作六級滿分佳績，表現亮眼，縣府教育處體健科長黃宏鼎（左）上午代表縣長，到校頒發獎學金給劉定謙。圖／梅山國中提供

嘉義縣梅山國中應屆畢業生劉定謙，出身低收入戶單親家庭，父親領有身障手冊，但他逆境向上，自持努力，國小就跳級，是數理資優生，國中教育會考獲5A9＋、寫作六級滿分佳績，表現亮眼，縣府教育處體健科長黃宏鼎上午代表縣長，到校頒發獎學金給劉定謙。

劉定謙特別感謝爸爸、導師、任課老師，學習路上的陪伴支持與鼓勵，他希望將來能成為AI工程師，創造讓生活更便利機器，回饋社會、幫助和他一樣境遇學童，讓他們也有機會好好學習，再以所學回饋社會。

劉定謙的導師簡義生說，劉定謙喜歡閱讀，特別是科學和歷史類。國中三年都擔任數學小老師，熱心解答同學們數學、自然、社會各學科的疑問，是老師們的好幫手。

劉定謙上課認真聽講筆記，勇於發問，課後參加學校晚自習，做學問功夫穩紮穩打，未參加校外補習，準備半年就進入嘉中科學班複試，創下梅中首次進嘉中科學班複試紀錄。還參加管樂隊全國賽，自然科展也有好的參賽成績。梅山國中校長劉彥碩感謝教育團隊用心投入，師生一起努力，日起有功，自然各方面都有優秀的表現。

國中教育會考 補習 解答

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