丹鳳高中閱讀創新加速器─「D-iBook」選書師二期啟用x寫作大賞x大小作家論壇

丹鳳高中在新北市教育局創新教育加速器計畫的挹注下，透過「丹鳳閱讀的移動城堡」方案，與竹圍高中、永平高中、三民高中、光復高中、福和國中、溪崑國中、三多國中等七所學校，透過「D-I-BOOK」選書師系統推廣進行線上閱讀與寫作計畫，提供新北學子「以文會友」線上讀寫的分享模式。並於6月16日下午兩點在本校藝閱心園舉辦第二屆大、小作家論壇暨寫作大賞頒獎典禮。

「D-iBook」選書師二期平台加入直播系統、選書推薦、線上讀書會、文青寫作版等改版，選書師APP和網站使用，更趨青少年喜歡的視覺化、動漫風潮流，逐步搭建閱讀鷹架、興趣選書的初衷。透過後台大數據的參採，讓選書系統進行書籍推薦兼具理性與感性的結合。

科長吳佳珊勉勵線上與實體與會的八校師生：「在疫情下，透過平台串聯，突破時間與空間的限制，讓大家把書中體驗的生活感悟與人生智慧，無縫接軌地同步分享，八校的努力與成果讓人感動。同時，教育局最樂見學校能積極與業界跨域合作，八校齊力打造的讀寫新趨勢，令人振奮與開心。未來期待可以鼓勵更多學子透過選書師平台，耕耘閱讀與寫作的園圃。」

丹鳳高中校長曾慧媚說：「此次活動採用實體與線上混成的形式，頒獎及論壇的舉辦，挑戰比前次更高，但也展現線上與實體課室的風貌，讓更多愛閱者可以在線上與我們同步參與頒獎典禮與大小作家論壇。」

本次評審作品有2349件，從初選、複選、決選，選出前三名、佳作、入選的小作家，透過「D-I-BOOK」選書師二期平台，八校學生可以在平台上和作家進行直播留言、跨校閱讀讀書會、甚至擔任寫作版主，回饋同學虛擬金幣，給予他們邁向作家之路，更多的支持。

這次寫作大賞得獎學生前三名為第一名丹鳳高中趙羿婷、第二名竹圍高中高雅耶、第三名永平高中鄭安妮。擔任決選評審陳茂松說：「第一名的文字自然樸實、娓娓道來，反思自己常忽略美好小事，提出獨到的觀點。第二名得獎同學是七年級的學生，不僅打敗許多高中生的作品，也展現自己為什麼要讀書的探尋歷程，八校投稿的質與量都是有作家潛質的。」

金石堂網路書店陳其生營運長致詞提到：「金石堂網路書店不僅提供平台對接27萬本書籍，未來透過雙方平台API對接，書籍能即時更新，讓學生閱讀到的書訊是與書店同步更新的。」龍顏基金會執行長顏薰齡鼓勵八校學生繼續投入閱寫行列，加碼提供得獎學生圖書禮券作為購書基金，讓八校師生備感溫馨。

此次活動最受矚目的是大小作家論壇，丹鳳高中邀請知名作家歐陽立中老師、木馬出版社社長陳蕙慧、城邦媒體集團業務總經理兼書虫公司總經理林福益等三位作家及優質出版人分享影響自己的命定之書、過去創作或編輯的歷程，以及閱讀對自己的影響等。接著，八校閱讀大使們一一向大師們提問，讓大小作家能透過線上實體混成的論壇形式，進行深度的對話與交流。

如三民高中閱讀大使陳靜婷憂心現今社會的閱讀風氣每況愈下，詢問林福益總經理透過什麼力量支持自己努力不懈耕耘書田，持續推廣閱讀，兩人對談精彩也讓與會來賓受益良多。閱讀大使陳禹諠說：推廣命定之書讓更多同學喜歡選書師平台進而開始閱讀覺得很有成就感；閱讀大使鄧家凱也分享自己透過線上平台，進行跨校與跨國讀詩的課程，讓他印象深刻，感受科技閱讀的無遠弗屆。

丹鳳高中圖書館主任宋怡慧提到：「閱讀團隊研發一套智慧選書機制，讓讀寫、說書平台整合，把學生喜歡的科技與遊戲元素融入圖書館與閱讀教育，讓學生在自主學習時間，可以使用平台找到多元適性的書籍探究自學。」

丹鳳高中閱讀創新加速器─「D-iBook」選書師開啟跨校、跨國的線上閱讀創新模式，展現移動時代推廣閱讀的創意與實力，同步帶動跨校與跨國平台共享的閱讀新潮流！

與談人與八校小作家對話。圖／丹鳳高中提供

大小作家論壇林福益總經理分享。圖／丹鳳高中提供

大小作家論壇陳蕙慧社長分享。圖／丹鳳高中提供

新北市教育局吳佳珊科長為參與者勉勵。圖／丹鳳高中提供

丹鳳高中閱讀創新寫作大賞合影。圖／丹鳳高中提供