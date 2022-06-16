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台東三仙國小「攀樹拿畢業證書」 畢業生：太棒了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣縣成功鎮三仙國小今天舉辦特別的「攀樹拿畢業證書」活動，12位應屆畢業生攀爬2層樓高的樹上，拿取畢業證書後，吊在樹上高喊「我畢業了！謝謝老師」。圖／三仙國小提供
台東縣縣成功鎮三仙國小今天舉辦特別的「攀樹拿畢業證書」活動，12位應屆畢業生攀爬2層樓高的樹上，拿取畢業證書後，吊在樹上高喊「我畢業了！謝謝老師」。圖／三仙國小提供

台東縣縣成功鎮三仙國小今天舉辦特別的「攀樹拿畢業證書」活動，12位應屆畢業生攀爬2層樓高的樹上，拿取畢業證書後，吊在樹上高喊「我畢業了！謝謝老師」。

「攀樹拿畢業證書好好玩！」畢業生周新航說，這個畢業活動讓他難忘，一邊可以認識樹，一邊學會攀樹的技巧，讓他知道人與樹之間也可以這麼親近，感覺實在太棒了。

三仙國小今天舉辦畢業典禮活動，特別的是場地不在教室及活動中心，而是校園內的一棵大樹上，只見樹上掛滿畢業證書，由畢業生繫上繩索，然後一個一個攀爬拿起畢業證書。

原來這是校方特別精心安排的畢業活動，邀請取得攀樹證照的校友舒望與妻子游筑鈞，2人教學生攀樹、護樹，象徵畢業後要有新視野，挑戰自我攀高、看更高更遠。

30歲的舒望說，自己是阿美族，從小就上山打獵下海捕魚，長大後擔任衝浪教練，去年與妻子游筑鈞雙雙考取攀樹證照後，主動與學校連繫，想以專長回饋母校，推動親樹、護樹教育。

校長邵雅倩說，這棵大榕樹陪伴學校有超過50年的歷史，無數的學生在老樹庇蔭下成長畢業，學校希望透過攀樹活動，讓學生能領悟到與自然環境共存及愛護環境的重要性。

護樹 阿美族 台東

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