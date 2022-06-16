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偏鄉學子開發天然蒟蒻 將代表新北闖進全國科展

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
柑林國小化學科作品，探討天然添加物對「蒟蒻」凝膠品質與變色現象。圖／新北市府教育局提供
柑林國小化學科作品，探討天然添加物對「蒟蒻」凝膠品質與變色現象。圖／新北市府教育局提供

新北市110學年度中小學科展從552件作品中，選拔56件作品，將代表新北在8月2日至4日參加第62屆全國科展。其中獲特優國展獎的柑林國小，探討天然添加物對「蒟蒻」品質與變色現象，因而嘗試開發天然色素的蒟蒻，將代表新北參加全國科展。

新北積極輔導學生參加市級、全國及國際科展等各項科學競賽，除邀請大學教授、優秀科展指導教師協助訓練。教育局表示，新北市重視中小學科展的發展，期望透過多元方式協助各校發展科展的專業知能，讓學生學習更多專業知識，將這些知識運用到未來職場並增進職涯知能。

此次中小學科展共552件作品參賽，而最終225件作品獲獎，包含特優62件、優等61件、甲等67件及佳作35件。

其中柑林國小化學科作品，探討天然添加物對「蒟蒻」凝膠品質與變色現象，起因是師生覺得市售蒟蒻常有怪味且顏色單調，想嘗試開發兼具健康、色澤與口感的天然色素的蒟蒻，用感官品評單了解大眾喜好，作為製作建議，作品獲得特優國展獎，即將代表新北市參加全國科展。

另外在學校團體獎中，有9校獲科學展覽傑出表現獎及22校獲推動科學教育有功獎。平溪國小在近5年3度榮獲此獎項，此次作品以腊葉標本為出發點，探討如何以化學、物理方法長久保存樹葉原色，獲特優獎。校長鄭益堯表示，學校深耕發展科學教育，感謝老師付出無數時間，指導孩子從事科學研究才有豐碩的成果。

萬里國中則是創校以來首次在科展獲獎，作品是由師生製作出控制溫濕度、空氣品質的物聯網智慧控制器，結合手機 APP自動啟閉除濕機和空氣清淨器，達成遠端控制便利性，成為舒適居家環境小管家。

萬里國中得獎學生李健德說，自己在活動中學會科學研究方法，學習靈活運用科學知識，盼能繼續報名明年科展。萬里國中校長陳玉桂表示，希望讓學生體會科學與生活息息相關，進而喜愛科學、親近科學。

此外康橋高中表現亮眼，在科學展覽傑出表現獎中以7件獲獎作品最多，將代表新北市參加全國科展。

資深優良指導教師獎共19師獲獎，其中柑林國小劉秋燕老師指導科展達20年，她表示很喜歡跟學生在互學共學中進步，看到孩子認真專注的眼神，一切努力都值得了。另外，二重國小老師吳萬益與正德國中老師王志銘則獲頒15年獎項。

平溪國小的作品以腊葉標本為出發點，探討如何以化學、物理方法長久保存樹葉原色。圖／新北市府教育局提供
平溪國小的作品以腊葉標本為出發點，探討如何以化學、物理方法長久保存樹葉原色。圖／新北市府教育局提供
萬里國中則是創校以來首次在科展獲獎，作品是由師生製作出控制溫濕度、空氣品質的物聯網智慧控制器。圖／新北市府教育局提供
萬里國中則是創校以來首次在科展獲獎，作品是由師生製作出控制溫濕度、空氣品質的物聯網智慧控制器。圖／新北市府教育局提供
萬里國中則是創校以來首次在科展獲獎，作品是由師生製作出控制溫濕度、空氣品質的物聯網智慧控制器。圖／新北市府教育局提供
萬里國中則是創校以來首次在科展獲獎，作品是由師生製作出控制溫濕度、空氣品質的物聯網智慧控制器。圖／新北市府教育局提供

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