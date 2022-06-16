賽夏祈天祭、竹藤編申請登錄無形文資 文觀局辦說明會

苗栗縣文化觀光局今天下午將在南庄鄉公所舉辦賽夏族祈天祭及賽夏族竹藤編登錄無形文化資產說明會，祈天祭是賽夏族的重要傳統民俗祭儀，竹籐編源於族群生活與信仰需求，具特殊形式與慣用技法，兩項都由族人爭取提報盼登錄為無形文化資產，今天展開說明會等流程。

文觀局指出，「祈天祭」是賽夏族向天神koko' wa:on祈求風調雨順，農作物豐收，族人能安居樂業生活的儀式，也是賽夏族農耕小米文化的象徵，為全族性的祭典。’a’owaz （祈天祭）每年隨paSta’ay（巴斯達隘）的舉行而有大小祭的差異，巴斯達隘2年舉行一次，若當年辦巴斯達隘，祈天祭就辦小祭，若當年沒舉行巴斯達隘，祈天祭就舉行大祭。

大祭祭期3天，小祭祭期僅1天，傳統上的祈天祭是由撒萬氏族所主持，今日對應的姓氏為潘、錢、根3姓，不論大、小祭，主祭皆為潘姓，但所謂的潘姓主祭，範圍較Sawan氏族要小得多，僅限於目前居住在南庄鄉蓬萊村的潘姓家族，現今主祭人選產生是由竹占儀式決定。

「賽夏族竹藤編」是以桂竹及黃藤製作，常見的編器有米籩、米篩、種子籃、背籃、提籃、線籃、便當、食籃、置物盒、籐帽，甚至放置祖靈象徵物的神聖小籐籃等。賽夏族傳統編器有特殊形式和技法，例如背籃為雙肩帶式的背籃，不像泰雅族或平埔族是額帶式背籃，傳統的背籃形式是喇叭型，上為呈圓椎狀、下為圖柱狀，多以斜紋法編成細密無孔。

編器在賽夏族信仰儀式中被使用的情形非常普遍，如一年兩次的各氏族祖靈祭paSbaki’必須舂打糯米糕，米糕打完後即盛裝至米籩中，直到分食結束，而過去祖先的象徵物是置放在祖靈籃內，現在多半已由獸骨替代。