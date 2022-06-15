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圍牆磁磚剝落難看 汐止金龍國小通學路廊盼美化

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的金龍國小圍牆磁磚剝落嚴重影響景觀，市議員張錦豪要求儘快改善，讓整體景觀更好。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的金龍國小圍牆磁磚剝落嚴重影響景觀，市議員張錦豪要求儘快改善，讓整體景觀更好。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的金龍國小側門人行道，不但學童上放學在走，也是附近居民買菜的通道，只是學校圍牆磁磚剝落嚴重影響景觀，實在不好看，所以，今(15)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求儘快改善，讓整體景觀更好。

新北市議員張錦豪表示，身為金龍國小的家長會長，因為金龍國小的牆面長期以來賽克磁磚剝落還有長青苔，所以，今天跟學校、教育局及里長共同研議，是不是可以用里長的里基層建設經費將牆面做維修，將馬賽克磚剔除，用泯石子的方式做一次性的更新，讓國小的圍牆具有美觀性，那討論後，圍牆更新的部分，會找教育局、公所再做一次協調改善。

北峰里長陳南海說，緊鄰金龍市場，不少買菜、散步的民眾也會走，只是老舊牆面上的磁磚出現剝落嚴重的狀況，實在很難看，如果能用里基層建設經費，就分期分年來做，讓景觀比較好看。

金龍國小校長呂金榮指出，學校外牆如果能夠改善，不但整個里的環境能夠美觀，也能增進學校週邊環境的美化，如果能有經費來做，學校也是樂觀其成。

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