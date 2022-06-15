圍牆磁磚剝落難看 汐止金龍國小通學路廊盼美化
汐止區的金龍國小側門人行道，不但學童上放學在走，也是附近居民買菜的通道，只是學校圍牆磁磚剝落嚴重影響景觀，實在不好看，所以，今(15)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求儘快改善，讓整體景觀更好。
新北市議員張錦豪表示，身為金龍國小的家長會長，因為金龍國小的牆面長期以來馬賽克磁磚剝落還有長青苔，所以，今天跟學校、教育局及里長共同研議，是不是可以用里長的里基層建設經費將牆面做維修，將馬賽克磚剔除，用泯石子的方式做一次性的更新，讓國小的圍牆具有美觀性，那討論後，圍牆更新的部分，會找教育局、公所再做一次協調改善。
北峰里長陳南海說，緊鄰金龍市場，不少買菜、散步的民眾也會走，只是老舊牆面上的磁磚出現剝落嚴重的狀況，實在很難看，如果能用里基層建設經費，就分期分年來做，讓景觀比較好看。
金龍國小校長呂金榮指出，學校外牆如果能夠改善，不但整個里的環境能夠美觀，也能增進學校週邊環境的美化，如果能有經費來做，學校也是樂觀其成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言