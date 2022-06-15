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台東永安國小老鳳凰樹畢業 學校辦生命教育課程祝福
台東縣永安國小操場旁僅存最後1棵鳳凰樹經救治後仍無法恢復健康，學校今天配合畢業季辦理「老樹追思生命教育」課程，透過適當的引導，讓學生能思考生命的意義。
校長林宜茂說，創校逾72年，近年來，陪伴學校的鳳凰木受老化及褐根病侵襲，導致伴隨莘莘學子的老樹一棵棵倒下，最後一棵老樹經過搶救，仍枯枝凋零。
學校為讓孩子能感知生命意義並尊重生命，今天辦理「老樹追思生命教育」課程，集會時介紹鳳凰木及老照片回顧，並利用自然素材寫下感謝及祝福。
「再把你種回來！永遠不會忘記你綻放的美。」學生們在石頭上彩繪，寫下對老樹的祝福。有學生說「我爸爸媽媽小時候都在鳳凰樹下玩耍過，可惜我沒機會了」。
林宜茂說，鳳凰木生長壽命在40至60年，學校這棵鳳凰木樹齡超過一甲子，學校除了將老樹圈圍、保護，今年3月在校園種牛樟樹等10棵台灣原生樹。老樹不死，只是凋零，老樹精神會常存在校園每一個角落。
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