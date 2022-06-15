台南東區復興國小畢典很特別 集體創作飛向夢想的翅膀

台南市東區復興國小今天畢業典禮，列年級畢業生集體創作作品「為自己裝上飛向夢想的翅膀」，學校並為6年來通過宇宙公民認證的12名畢業生同學，頒發宇宙公民勳章，留下不一樣的回憶。

校長林茂盛說，復興國小的校本課程以天文為主軸，課程設計包含了虎尾寮本土的鯽潭齋月，以及探索天文和國際夥伴交流，學生也透過資創的能力改善環境，並以火星出任務的概念出發，假想如何在新的星球生活，營造出智能社區。這次有12位同學通過宇宙公民認證並在畢業典禮時授與勳章。

獲得宇宙公民勳章的畢業生在星空廣場集合，全部畢業生一起見證這榮譽的時刻。學生許睿恩說，要獲得宇宙公民勳章很不容易，要從一年級到六年級畢業前通過所有的考驗。李柏諺說，能夠得到宇宙公民勳章的感覺很棒，代表我通過了所有的關卡考驗。廖映涵則說，「宇宙公民考驗中的世界天文新聞小主播很有趣，原來虛擬攝影棚可以將我們和天文結合在一起。」

陳茂盛以阿姆斯壯的「我的一小步是人類的一大步」，期待復小的一小步，學生未來的一大步，學生都能具備探索未來的勇氣與夢想，未來更能實現彼此的承諾，成為各行各業的領航王。