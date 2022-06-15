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小六的他無畏身體病痛帶弟讀書 今獲斗六市長獎肯定

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六鎮東國小廖唯均（中）是學校泳隊班，常以校隊之姿征戰賽場獲獎，在校表現優秀，今獲斗六市長獎肯定。圖／斗六市公所提供
雲林斗六鎮東國小廖唯均（中）是學校泳隊班，常以校隊之姿征戰賽場獲獎，在校表現優秀，今獲斗六市長獎肯定。圖／斗六市公所提供

雲林縣鎮東國小六年級畢業生廖唯均是泳隊好手，時常以校隊之姿征戰，在校表現也很優秀；雲林國小王姓畢業生克服先天性心臟病努力苦讀。2人今獲頒「市長獎」，斗六市長林聖爵感動孩子年紀輕，卻很有想法，祝福他們未來人生一路順遂。

雲林國小應屆王姓畢業生患有先天性心臟病，未料疾病又引發缺血性腦中風，甚至影響到腳部，親友說，他前2個月才剛開完刀，上個月還氣切，「這麼小就要承受苦痛」很令人心疼。

王姓畢業生的親友說，他還有一個弟弟，兩人都相當懂事，互相照顧，不讓辛苦工作的媽媽擔心，他雖然身體行動不方便，但努力讀書，透過成績與表現，表達對師長、親友的感謝，今獲市長獎肯定，是實至名歸。

斗六市公所今天在斗六廳舉辦國小市長獎暨主席獎聯合頒獎典禮，現場因為防疫，雖僅開放獲獎人員及其親屬參加，不過氣氛仍相當歡愉。

令人感動的是，曾在幼兒園被食物噎到的王姓學生，今在典禮現場巧遇當年的「救命恩人」廖媽媽，廖媽媽說，她曾是護理人員，後來經營店面，當時巧遇王同學一家人在對面用餐，突然得知他因噎無法喘氣，趕緊前往協助，恰好又有警車經過，大家合力將他送醫救回一命，對於這段往事，大家提起仍記憶猶新。

廖媽媽說，雖然只有一面之緣，但這段緣分也延長至今日，她的女兒廖唯均也是畢業生，將自鎮東國小畢業。廖唯均是學校泳隊班，今年參加縣賽，打破高年級組女生團體接力紀錄，得到第一名，她感謝教練帶領，學業加上校隊成績，才有今日表現，永遠以「我泳隊，我驕傲」為榮。

人美心也美的廖媽媽說，孩子們其實都很有自己想法，她的教育法則是「不受限孩子太多」，放手讓孩子自由發展，例如廖唯均有電繪興趣，她也鼓勵孩子多方嘗試，最終會找到自己最熱愛的事。

雲林國小王同學克服先天性心臟病帶來的病痛，努力苦讀，今獲斗六市長獎肯定。記者陳苡葳／攝影
雲林國小王同學克服先天性心臟病帶來的病痛，努力苦讀，今獲斗六市長獎肯定。記者陳苡葳／攝影

斗六 雲林

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