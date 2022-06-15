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疫情下的畢業典禮 校長扮九天玄女獻祝福

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣大村國小因應疫情，今天特別舉行線上加實體同步混成的直播畢業典禮，校長江淑芳還錄製了目前最夯的「九天玄女之畢業祝福」。圖／大村國小提供
彰化縣大村國小因應疫情，今天特別舉行線上加實體同步混成的直播畢業典禮，校長江淑芳還錄製了目前最夯的「九天玄女之畢業祝福」。圖／大村國小提供

彰化縣大村國小因應疫情，今天特別舉行線上加實體同步混成的直播畢業典禮，讓居隔在家的畢業學生也可參與到畢典，最特別的是校長江淑芳還錄製了目前最夯的「九天玄女之畢業祝福」，鼓勵畢業生，要用幽默感面對人生過程，樂觀看待一切。

教務主任魏相英說，今年畢業生共有4班95人，學校行政團隊在籌備畢業典禮時，擔心有些孩子因疫情被居隔在家無法參與，也考量到家長們無法入校參加孩子的這場重要典禮，決定將校內所有新添購的攝影棚設備全部用上，出動導播機等器材，並在今天畢業典禮中在YouTube直播，採取高難度的線上加實體同步混成畢業典禮。

畢業典禮實體頒獎完後，還特別安排一個大彩蛋，由校長江淑芳事先錄製的「校長算命！九天玄女之葡萄好吃」影片，讓師生都笑翻了。

「九天玄女加持的開運黃瓜，專治印堂發黑」、「想像你們班導師的臉，再想像葡萄娃娃的臉」，「九天玄女駕到」，最後校長還學上一段九天玄女影音原創阿瀚的知名角色「阮月嬌」，把「粗的不好粗(吃)，不粗的才好吃」的結緣品黃瓜送給畢業生，江淑芳也勉勵學生，一定要常保幽默感，當面對人生中的每一個過程、每一個困難關卡時，學習用幽默來釋懷情緒，樂觀看待一切會使生命更豐富。

江淑芳說，當學校行政團隊跟她提議要錄九天玄女時，她的確要克服自己的心理障礙，因為自己平時很要求正確性、說話要發音標準、動作要優雅等，要演出這種搞笑形象，確實是很大挑戰，後來還是有衛生組長洪崴娟先示範演一次給她看，她想大家都這麼努力了，她也要豁出去，所以最後只NG二次就錄好九天玄女影音，希望讓每位畢業生有個難忘的畢業典禮。

彰化縣大村國小因應疫情，今天特別舉行線上加實體同步混成的直播畢業典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣大村國小因應疫情，今天特別舉行線上加實體同步混成的直播畢業典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣大村國小因應疫情，今天特別舉行線上加實體同步混成的直播畢業典禮，校長江淑芳還錄製了目前最夯的「九天玄女之畢業祝福」。圖／大村國小提供
彰化縣大村國小因應疫情，今天特別舉行線上加實體同步混成的直播畢業典禮，校長江淑芳還錄製了目前最夯的「九天玄女之畢業祝福」。圖／大村國小提供
彰化縣大村國小因應疫情，今天特別舉行線上加實體同步混成的直播畢業典禮，校長江淑芳還錄製了目前最夯的「九天玄女之畢業祝福」。圖／大村國小提供
彰化縣大村國小因應疫情，今天特別舉行線上加實體同步混成的直播畢業典禮，校長江淑芳還錄製了目前最夯的「九天玄女之畢業祝福」。圖／大村國小提供

畢業典禮 直播 疫情

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