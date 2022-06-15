屏縣唐榮國小畢業課 帶領學童探索自我

今天是屏東縣國小畢業典禮，屏東縣唐榮國小針對小六畢業班規畫系列性畢業課程，今年畢業班課程以「I Am The Best」為主題，帶領孩子們能逐步發掘自我特質，學習他人優點，從團隊出發定向越野，到自我察覺反思的個人小書製作，過程中讓學童們與自我對話。

唐榮國小高珠鈴說，畢業系列課程，讓小朋友從生命歷程反思，學會與自己對話。動態的定向越野，學習團隊合作。博雅講座課程，邀請四名家長擔任職人分享，從家長工作內容，讓孩童們認識不同職業探索，分享人生故事，從中發現生命無限可能。

唐榮國小六年級畢業班兩班，602班導師陳韻淇說，學童們在製作個人小書過程中，透過小書，學童們回顧六年來的小學生活，有小朋友搜集生活照，編排讓學童們自由發揮。

陳韻琪說，畢業系列課程無法立即有成效，但在學童心中埋下一顆種子，重要是讓孩子們享受過程、樂在其中。定向越野團隊過程中，內向孩童們逐漸打開心房，傾聽同學意見，不再我行我素，看到他人需求。