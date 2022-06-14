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鄉長與小將們有牛排之約 瑞穗國中棒球隊打出佳績

中央社／ 花蓮14日電

花蓮瑞穗國中宿舍裡日前氣氛熱烈，傳出陣陣歡呼聲，原來是學校棒球隊選手比賽奪冠，鄉長陳進光遵守諾言，請大家吃牛排，歡喜慶功，礙於疫情，只能送到宿舍藉著隔板大啖美食。

瑞穗鄉公所今天發布訊息表示，鄉公所向來全力支持各項體育活動發展，不但建立獎勵金及各項體育活動經費補助制度，每年也依據不同族群辦理棒球、壘球、槌球等賽事，鄉長陳進光不但給予支持，更鼓勵選手主動出擊，邁向全國，為家鄉爭光。

今年初，陳進光與瑞穗國中棒球隊的小將們約定，若是贏得花蓮縣長盃棒球賽冠軍，就請大家吃牛排。

球隊教練陳瑋恩、陳瑋蕓當時就表示，這群小朋友不但有天賦，更難得的是訓練認真，對於教練要求絕不打折扣，「非常有冠軍相，這次鄉長恐怕要破費了」。

果然在眾所期待中，瑞穗國中棒球隊於花蓮縣長盃棒球賽展現精彩球技，一舉奪下冠軍，並獲得華南金控盃全國青少棒錦標賽的花蓮代表權。

陳進光聽到球隊的好消息非常高興，表示只要能為瑞穗鄉爭光，請吃再多的牛排也是非常樂意的。

雖受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，陳進光無法與選手們共餐歡聚，但他鼓勵小將們的心意不減，由公所民政課人員協助將外帶牛排餐送到學校宿舍，並預祝在即將到來的華南金控盃全國青少棒錦標賽中，瑞穗國中代表的花蓮隊可以旗開得勝，再續「牛排緣」。

花蓮 宿舍 疫情

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