畢業典禮被取消…業者自發舉辦畢業活動 場面超溫馨

6月畢業季到來，但疫情仍然嚴峻，許多學校取消實體畢業典禮，改採線上方式辦理，許多畢業生感慨，沒有實體畢業典禮將缺少一生一次的回憶，為此，雲林縣斗南7號倉庫業者自發替學生們完成夢想，為嘉義市大同國小、博愛國小廿多名學生舉辦一場溫馨畢業活動。

斗南7號倉庫昨天舉辦聯合畢業展出，現場有製作粉彩畢業帽，讓學生自製專屬自己的畢業帽，也由嘉義市大同國小美術畢業班舉辦畫展、嘉義市博愛國小音樂班學生輪番演出，給學生滿滿畢業儀式感。

參加活動學生表示，之前曾到斗南7號倉庫參訪過，同學們都很喜歡這裡的裝潢、環境，能在7號倉庫舉辦畫展、演奏音樂，還有與朋友一起丟畢業帽拍照留念，為畢業畫下完美句點，真的太棒了。

7號倉庫業者玉山碾米廠行銷主任莊雅琴表示，7號倉庫許多業者都為人母親，看著孩子因實體畢業典禮取消感到失落，心中充滿不捨，因此自發在7號倉庫舉辦畢業活動，希望帶給學生美好回憶。