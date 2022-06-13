快訊

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

鼻頭國小畢業生僅一人 樂包辦所有獎項

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區鼻頭國小今年畢業生僅有一位畢業生郭承峰，快樂包辦所有獎項。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區鼻頭國小今年畢業生僅有一位畢業生郭承峰，快樂包辦所有獎項。 圖／觀天下有線電視提供

鳳凰花開又到了畢業的季節，瑞芳區鼻頭國小今年畢業生僅有一位畢業生郭承峰，學校依然隆重的舉行畢業典禮，學校師生都叫他「峰哥」，但他並不寂寞，安排了很多的共同學習，而畢業典禮上「峰哥」快樂包辦所有獎項。

畢業生郭承峰說，很開心要畢業了，只有一個人的畢業典禮，可以包辦所有獎項，雖然六年級只有他一個學生，但學校的混齡課程，讓他和其他學生一起學習，也結交不少好朋友，感謝老師這六年來的栽培與教導，他會帶著師生的祝福，展翅高飛。

鼻頭國小校長李延昌說，今年這一位畢業生，我們都叫他「峰哥」，為什麼要叫「峰哥」呢？因為他是所有我們老師跟孩子們的最佳死黨，我們雖然只有一位畢業生，但他並不寂寞，他在學習的路上請我們安排了很多的共同學習，而且因為他很優秀，所以我們運用他的長處，帶領其他學生一起學習，他帶我們同學一起跑步，一起練習，也會帶孩子們一起閱讀，所以他不只自己做得很好，成為其他學生的典範。我們還應他的優點帶動更多的學習。

校長李延昌進一步指出，其實這也是偏鄉學校一個必須思考的問題，雖然學生少，但是要讓孩子互動性，孩子們之間的合作，孩子們之間的團結互動，這些都必須是我們在整個讓孩子學習過程中必須建立的能力。

畢業典禮 瑞芳 偏鄉學校

相關新聞

台南官田國小視訊手作壽司謝師宴 更勝五星級美味

台南市官田國小今天辦理另類「包菱幸福壽司」謝師宴，32名學生利用學校農場種出的食材親手完成壽司，感謝師長及父母親諄諄教誨...

罹患罕病老天爺給挑戰 國中畢業獲頒熱愛生命獎

屏東縣立大同高中國中部九年級的王浚語，出生後全身包著一層膜，皮膚異常，9個月大時發現聽不見，6歲經醫生診斷罹患罕見疾病，...

鼻頭國小畢業生僅一人 樂包辦所有獎項

鳳凰花開又到了畢業的季節，瑞芳區鼻頭國小今年畢業生僅有一位畢業生郭承峰，學校依然隆重的舉行畢業典禮，學校師生都叫他「峰哥」，但他並不寂寞，安排了很多的共同學習，而畢業典禮上「峰哥」快樂包辦所有獎項。

青山國中小辦模擬聯合國會議 聚焦談烏俄戰爭

汐止區的青山國民中小今(13)日舉辦第九屆青少年世界論壇-模擬聯合國會議，邀請了新北市福和國中、鷺江國中、達觀國中小以及桃園市的石門國中，一起針對烏俄戰爭下的人權議題，展開國對國的商談與論辯。

沒送國中兒去補習遭友人質疑 媽媽「神回應」被網友讚爆

為了讓孩子不落人後，許多父母會把孩子送去補習班，一位母親就在網上分享，她因沒送兒子去補習遭友人質疑，但她直接大方回應，自家孩子並非讀書的料，硬送去補習也是白費功夫，她的態度也讓許多網友大讚「觀念正確」。

聽障生獲英聽王獎 彰化縣長獎臥虎藏龍

不到兩歲就確診重度聽障，彰化縣大成國小應屆畢業生黃翊嘉在6歲前開刀裝置兩個人工電子耳，克服先天性聽障，最近3年內先後得到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。