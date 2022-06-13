鼻頭國小畢業生僅一人 樂包辦所有獎項

鳳凰花開又到了畢業的季節，瑞芳區鼻頭國小今年畢業生僅有一位畢業生郭承峰，學校依然隆重的舉行畢業典禮，學校師生都叫他「峰哥」，但他並不寂寞，安排了很多的共同學習，而畢業典禮上「峰哥」快樂包辦所有獎項。

畢業生郭承峰說，很開心要畢業了，只有一個人的畢業典禮，可以包辦所有獎項，雖然六年級只有他一個學生，但學校的混齡課程，讓他和其他學生一起學習，也結交不少好朋友，感謝老師這六年來的栽培與教導，他會帶著師生的祝福，展翅高飛。

鼻頭國小校長李延昌說，今年這一位畢業生，我們都叫他「峰哥」，為什麼要叫「峰哥」呢？因為他是所有我們老師跟孩子們的最佳死黨，我們雖然只有一位畢業生，但他並不寂寞，他在學習的路上請我們安排了很多的共同學習，而且因為他很優秀，所以我們運用他的長處，帶領其他學生一起學習，他帶我們同學一起跑步，一起練習，也會帶孩子們一起閱讀，所以他不只自己做得很好，成為其他學生的典範。我們還應他的優點帶動更多的學習。

校長李延昌進一步指出，其實這也是偏鄉學校一個必須思考的問題，雖然學生少，但是要讓孩子互動性，孩子們之間的合作，孩子們之間的團結互動，這些都必須是我們在整個讓孩子學習過程中必須建立的能力。