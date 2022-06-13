聽障生獲英聽王獎 彰化縣長獎臥虎藏龍

不到兩歲就確診重度聽障，彰化縣大成國小應屆畢業生黃翊嘉在6歲前開刀裝置兩個人工電子耳，克服先天性聽障，最近3年內先後得到全國聽障國小組口語演講決賽第一名、110年度Cool English英聽王獎等榮譽，他的努力被看見，獲得今年總統教育獎，再以學業成績第一名今獲頒縣長獎。

彰化縣COVID-19疫情嚴峻，縣政府今在縣立成功高中舉辦110學年度國小縣長獎頒獎典禮，並線上直播。為了避免長時間群聚，應屆畢業生上台拍照以加速人流流速，縣長王惠美像人形立牌，口罩下始終保持滿滿微笑，跟每位學童合影也祝福他們鵬程萬里。

大成國小應屆畢業生黃翊嘉繼得到2022總統教育獎之後，學業成績名列前茅榮獲縣長獎。他說，他的父母都是國小教師，爸爸在家都講英語，英語有輕重音，國語有四聲加輕聲，相較之下，英語比較好學，因此他參加國民及學前教育署主辦的110年度Cool English得到英聽王獎。

黃翊嘉又說，戴上人工電子耳，他的聽力和正常人幾乎一樣，不需要看對方說話嘴形辨識語言，所以防疫期間不受戴口罩看不到嘴的影響，如在吵嘈場所聽不清楚，會請對方再說一遍。

黃翊嘉是獨子，在教師父母的教導下，得到全國聽覺障礙國民國語文競賽一般學校國小組口語演講決賽第一名、彰化縣110年度語文競賽複賽國語演說國小組第二名、國立公共資訊圖書館「書香騎士─幸福代言人」、彰化縣第六十一屆中小學科學展覽會國小組化學科第二名、109學年度臺灣母語創作徵文比賽佳作，表現優異同時獲得縣長獎獎項中的逆境奮發獎、文學創作獎、學習優質獎，因規定擇一領取，他選擇領取學習優質獎。

人文藝術獎方面，中山國小應屆畢業生陳欣宜，得到109學年度全國學生音樂比賽口琴獨奏國小組第一名特優。她說，小學三年級起學吹口琴，吹出興趣，自我挑戰疊吹，從一支疊到可以抓五支口琴按照樂曲旋律吹奏，吹五支口琴必須調整呼吸，每一口氣都不能太飽滿，以免聲音爆掉又吹不久。雖然陳欣宜列為人文藝術獎，但她也符合學習優質獎，所以選擇領取學習優質獎。

湖北國小應屆畢業生巫尚恒五年級在操場擲球，被體育教練莊和王看出潛力，加以培訓，五下參加高雄港都盃田徑錦標賽壘球擲遠得到第二名，往後參加縣內外比賽屢有佳績，在新北城盃、台北春季、高雄港都等田徑競賽的壘球擲遠都刷新同組紀錄，畢業後他將到鹿港高中求學，延續訓練田徑專長。

彰化縣國小縣長獎為了鼓勵各領域優秀畢業生，注重多元價值，培養健全人格與優良學風，獎項包括學習優質獎、修德善行獎、人文藝術獎、體育競優獎、逆境奮發獎、科學創意獎、文學創作獎等7個獎項，547名應屆畢業生獲表揚。