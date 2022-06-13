沒送國中兒去補習遭友人質疑 媽媽「神回應」被網友讚爆

為了讓孩子不落人後，許多父母會把孩子送去補習班，一位母親就在網上分享，她因沒送兒子去補習遭友人質疑，但她直接大方回應，自家孩子並非讀書的料，硬送去補習也是白費功夫，她的態度也讓許多網友大讚「觀念正確」。

一位母親在臉書社團「爆怨公社」發文分享與友人的對話，她表示該友人質疑她為何沒讓兒子去補習，「蛤？妳兒子都國二了！妳都沒給他去補習喔？」，她對此回應，「明明就不是讀書的料為什麼一定要補習？」，對方仍不死心繼續說服，「就是功課不好才要補習啊！」，但原po堅定表明，「肯用心在書本上的小孩補習才有用的好嗎？」、「在課堂上就夠了，不用換地方」。原po也提及，自己從小學四年級就開始補習，結果功課還是不好，作為過來人，對方的論點自然一點說服力都沒有。

該則貼文超過2,600人按讚，這位母親的觀念獲得廣大網友認同，「真心覺得會讀書的孩子他自然就會讀書，不會讀的去到補習班，老實講只是變成照顧孩子們的安親班而已」、「真的，不愛讀書，去都是交朋友的」、「沒錯，孩子願意讀書去補習才有用，我都讓孩子自己選，想加強什麼再去補」、「好慶幸現在有這樣的家長，大多數華人父母都不願意承認自己或小孩不是讀書的料」。

許多網友表示自己也是過來人，「認同，記得高中的時候，數學都不及格，然後去補習三個月，還是一樣不及格」、「我也是越補越大洞的那位」、「讓小孩自己選，我們給正確觀念即可，不用硬補，因為我以前就是越補越糟的那一個」、「我媽要我補習，我跟他說我都去那邊吃東西而已，從那天起就不用補習了」。