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去年沒實體畢典 台南女中辦重聚彌補心中缺憾

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中去年畢典採線上，今年畢典恢復實體，學生盡情表演，也羨煞去年畢業生。圖／台南女中提供
台南女中去年畢典採線上，今年畢典恢復實體，學生盡情表演，也羨煞去年畢業生。圖／台南女中提供

去年學校都線上畢業典禮為教育史上罕見，畢業生留下遺憾，喊出盼「補辦」。台南女中校長鄭文儀去年許諾，若環境許可要舉辦另類畢典重聚活動，連日來校友家長重提，決定7月13日舉辦，要圓學生的夢。雲嘉南多所高中都表示，若學生有此請求，會評估或協助舉辦。

鄭文儀表示，重聚活動受限於時空變遷，雖無法補辦完整的畢業典禮，但希望提供師生好好敘舊、道別，彌補無法有實體畢典的心中缺憾。場地不會像畢典有布置，但若原畢聯會成員或學生想自行表演節目都可。

去年6月國內疫情嚴峻，學校的畢業典禮都改為線上，不完整的畢典學生若有所失。學校為了彌補缺憾，也想辦法設計不同形式線上畢典，讓學生仍能留住回憶。台南女中校長鄭文儀則在畢典上許諾，若未來復課，不再限定500人以上聚會時，願意再辦畢業重聚。

隨著疫情紓解，台南女中原定今年2月9日寒假時要辦重聚，但活動前北部疫情又緊張起來而喊卡。但學生沒忘掉校長的諾言，南女中6月1日畢典當天，就有去年畢業的校友及家長詢問何時辦重聚活動，希望不要食言。

校方開會後考量到校長鄭文儀即將調任高雄女中校長，加上防疫專家認為下月疫情可望趨緩，決定在7月13日辦重聚活動。上周五去年畢業班導師也立即貼出意願調查表單，學生反應熱烈，感謝學校「沒有忘掉我們」。校友吳映融等人表示，看到訊息後超高興與感動，經與同學聯絡，多數人都會來參加，「超期待這一天的到來，大家可好好敘舊。」

南一中校長廖財固、南一中校長林彥旭表示，去年未做此承諾，但若校友也提出同樣要求，會評估。家齊高中校長陳韻如說，去年該校部分畢業班級有自行辦不一樣的線上小畢典，若有校友也希望有重聚活動，也會評估及考量。

台南女中校長鄭文儀即將調任高雄女中校長，去年畢業典禮許諾，復課後要為學生辦畢業重聚活動。圖／擷取去年南女畢典畫面
台南女中校長鄭文儀即將調任高雄女中校長，去年畢業典禮許諾，復課後要為學生辦畢業重聚活動。圖／擷取去年南女畢典畫面

疫情 台南 畢業典禮

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