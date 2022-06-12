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特教生拋開助行器自己緩步上台 接過潘孟安手中縣長獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今舉行高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長潘孟安依照原定行程，出席縣長獎頒獎典禮，典禮結束後，趕赴行政院長蘇貞昌到屏東視察相關行程。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今舉行高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長潘孟安依照原定行程，出席縣長獎頒獎典禮，典禮結束後，趕赴行政院長蘇貞昌到屏東視察相關行程。圖／屏東縣府提供

屏東縣府今舉行高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長潘孟安依照原定行程，出席縣長獎頒獎典禮，典禮結束後，趕赴行政院長蘇貞昌到屏東視察相關行程。

縣長獎頒獎典禮今舉行屏北場，在屏東縣府大禮堂舉行，唐榮國小特教班縣長獎的的周芷宜，患有多重障礙，行走需要助行器，今天頒獎典禮上，她沒有用助行器，先緩慢地走到舞台後坐在舞台，等到她頒獎時，再由校長、母親扶著她走到舞台中間。

屏東縣府指出，畢業生縣長獎頒獎典禮，屏南場昨天在枋寮高中舉行，獲獎人數計有313名，屏北場今天在屏東縣府大禮堂舉行計有283名，總計596位學生。

縣府教育處指出，會場主題為屏東群山及大海，由五種顏色及意像構成，紅色代表孩子的熱情與自信；綠色代表穩重與耐挫力；黃色代表溫暖與活潑；藍色代表理性與獨立；白色代表純真與善良，期勉學生學習如海一般廣納，如浪一般激情且如山一般綿延。

教育處指出，今年縣長獎禮品為圖書禮券及特別設計的摺頁書燈，書燈採取抽象學習文具元素，藉由將學習中常用的文具以繽紛色彩幾何塗鴉的方式表達，期望學生們藉此養成良好閱讀習慣，並在多元知識中開拓自己的視野，發現探索的樂趣，點亮未來的康莊大道。

榮獲縣長獎的畢業生，縣長潘孟安逐一頒發獎狀及禮品並合影留念，潘孟安期望透過表揚活動肯定學生積極進取精神，期勉多元學習教育，未來面對挑戰時，善用知識，冷靜思考，進而在挑戰中發現機會，創造轉機。

屏東縣府今舉行高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長潘孟安依照原定行程，出席縣長獎頒獎典禮，唐榮國小特教班畢業生周芷宜（中）在校長、媽媽陪同下站在頒獎台上。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今舉行高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長潘孟安依照原定行程，出席縣長獎頒獎典禮，唐榮國小特教班畢業生周芷宜（中）在校長、媽媽陪同下站在頒獎台上。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今舉行高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長潘孟安依照原定行程，出席縣長獎頒獎典禮，典禮結束後，趕赴行政院長蘇貞昌到屏東視察相關行程。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今舉行高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長潘孟安依照原定行程，出席縣長獎頒獎典禮，典禮結束後，趕赴行政院長蘇貞昌到屏東視察相關行程。圖／屏東縣府提供

屏東縣 潘孟安 行政院

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