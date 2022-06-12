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促在地人才扎根 林園高中成立全國首所財務金融班

中央社／ 高雄12日電

高雄林園高中與金融法制暨犯罪防制中簽約合作成立全國首所「財務金融班」，111學年度起培育在地金融人才，學子不僅享有大學專業課程資源，更有望獲企業贊助出國參訪。

林園高中校長黃碧惠今天透過新聞稿表示，財務金融專業領域未來人才需求大增，林園高中成立全國第一所「財務金融班」，除有金融業挹注充足經費，課程也有國立中山大學、高科大、政大等財經科系提供專業資源。

課程規劃方面，黃碧惠說，將有金融科技與財經雙語等特色亮點課程，寒暑假也將安排實務工作坊、企業見習，並由業界贊助學生出國參與主題交流競賽與參訪，讓學生在高中就提早開展財經視野打好學力基礎。

高雄市政府教育局專委劉靜文指出，2008年全球金融海嘯後，經濟合作暨發展組織（OECD）呼籲各國積極重視推廣金融教育。且去年5月公告的產學創新條例中，國家更將金融列為5大重點發展領域之一，因此高中開始培養學生財經素養，提升學生對金融理財知識愈發重要。

促成專班成立的立委林岱樺說，繼多年前協助林園高中創立石化科學專班，支持雙語國際專班的成立，基於高雄在地人才培育的需求，今年再度協助財務金融班的成立，希望提供學生更多元競爭力、特色課程、培育在地人才扎根，促進產學雙贏。

財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋說，推嶄新南向，高雄有地理位置優勢，培養在地金融人才有絕對必要。金融是從小扎根的工作，提早從高中開始接觸，也有助提升高雄學生未來競爭力、多樣化發展。

中山大學財管系副教授鄭義說，「財務金融班」教學方法採講求活潑且緊貼實務，以問題導向學習法導入財務管理、金融投資領域相關國際與本土個案，透過小組合作、討論辯證，找出解決方案，強化同學的團隊學習能力，助學生累積專業知識。

中山大學 競爭力

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