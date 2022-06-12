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豆花店展出蚵殼作品 嘉義家扶12釣竿生展成果

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義家扶今天辦大專釣竿計畫成果展。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶今天辦大專釣竿計畫成果展。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義家扶中心今辦17屆大專釣竿方案「蚵畫屬於你的竿動」成果發表，12名釣竿生將蚵殼再生，在嘉市桃城豆花光華店展出，透過影片播放、手作DIY及文創品展覽，讓人瞭解到蚵殼再生價值，並帶入蚵殼的環保意識及行動，達到青年對社會關懷的行動力。

家扶中心指出，12名釣竿生先前騎乘摩托車在東石鄉蚵村，訪談了在地居民，蒐集想法或感受，也進到3座蚵殼廢棄廠，挑撿5大肥料袋多形狀圓扁蚵殼，經過曝曬、漂白、清洗等加工程序，將發著惡臭髒黑的蚵殼，蛻變成雪白獨特的蚵殼，巧思創作成香氛蠟燭、彩繪蚵殼吊飾、杯套等文創商品，更設計「珂珂」與「仔仔」角色，透過活潑笑臉的人物，添加蚵殼的生命力。

釣竿生「小緯」暑假要成為職場新鮮人，一直都是半工半讀，與同伴們完成蚵殼再生的行動中，表示自己感受強烈，1年釣竿課程的歷練下，有更紮實的學習和成長。

市府社會處林家緯特也到場，讚賞釣竿生對蚵殼再生主題，實踐青年們對在地產業的關懷力，透過籌備過程，學到圓融的群體溝通合作外、儲備未來的就業力。

參與的民眾張小姐在釣竿生文創彩繪提袋體驗下，創作出飲料提袋，另外，有民眾完成蚵殼香氛燭台後，相當興奮開心，要擺放在家裡餐桌上，增添家人間溫暖的感覺，當蠟燭用完後，還能放妻子的耳環、戒指等小飾品。

家扶中心沈明彥主任表示，透過釣竿計畫培育大專生的多項能力，一年中有各行業的專才人員，教育及引導下，釣竿生有了自發性的思考及行動，循序漸進及腳踏實地，以群體的力量，產出蚵殼再生的發聲成果展，落實了「拿著魚竿、學會釣魚技術、搜尋魚在哪裡、發展新的釣魚方法」累積多元斜槓或未來就業競爭力。

嘉義家扶今天在桃城豆花店辦大專釣竿計畫成果展。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶今天在桃城豆花店辦大專釣竿計畫成果展。圖／嘉義家扶中心提供

家扶中心 文創 青年

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