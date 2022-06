史上最多台灣藝術家參展 台灣迷因前進德卡塞爾文件展

五年一度的德國卡塞爾文件展是全球當代藝術界的重要盛會,18日起正式開幕。卡塞爾文件展自1955年成立以來,已邁入第67年,一直是眾所矚目的世界大展之一,過往僅有少數台灣藝術家參與過,此次國藝會與第15屆卡塞爾文件展上合作,支持四組共23位台灣藝術家前進德國參展。

第15屆卡塞爾文件展由印尼藝術團隊ruangrupa擔綱策展,以「穀倉」作為策展主題,希望透過藝術創造永續與共享的生態系統。

在此策展概念下,參展者分為「穀倉藝術家」與「穀倉成員」。藝術家張恩滿,以及由藝術家許家維、羅仕東與泰國藝術家共組的團隊Baan Noorg Collaborative Arts and Culture,為受邀參與主題策展的「穀倉藝術家」;而以「穀倉成員」受邀參展的兩個印尼團體Jatiwangi art Factory與Gudskul,其計畫均包含與台灣藝術家或團體,Jatiwangi art Factory的合作者為策展人李依佩(細着藝術)及多位藝術家,Gudskul的合作者為有限責任高雄市斯卡托德藝術勞動合作社。

高雄市斯卡托德藝術勞動合作社此次在卡塞爾的動態展演,也將延續先前實驗的積累,以「交換日常風景(Exchange the Scenery of Our Everyday Life)」為名,希望透過「咖啡廳」、「刮痧」、「迷因」及「移動的身體感」等元素,傳遞來自台灣非首都圈的日常生活氣息,並期待在東南亞的藝術團體與國際往來的觀眾之間,通過興趣愛好者,尋求交集與共鳴,激發更多討論。

斯卡托德將在卡塞爾文件展主展場外的廣場打造咖啡快閃店,以咖啡為媒介,與世界各地的觀眾進行故事交換。夜間的戶外放映計則取材傳統廟會戶外放映的元素,推出三部以「移動」為主要視覺構成的錄像作品,搭配裝置和劇場展演,帶出從早期殖民貿易發展史、工業園區開發的落差矛盾,以及當代都會發展的遷徙議題。

此外,迷因工作坊則將從台灣地方迷因生產的樣貌開始介紹,並且與東南亞的迷因創作者一同探討區域迷因文化的異同。此外,由於團隊成員柯永謙為地方迷因研究者,經常在共學課程中分享迷因策展與地方迷因觀察,因此獲主辦單位邀請與歐洲機制批判迷因網紅Freeze Magazine以迷因為主題進行對談。

國藝會「ARTWAVE—台灣國際藝術網絡平台」自2019年10月支持並協助ruangrupa來台進行田調後,即與策展團隊保持緊密聯繫,期望能促成台灣藝術家參與本屆文件展,而在主動出擊與國際藝文組織或重要展會建立合作關係之外,國藝會也於補助機制中增加優先考量ARTWAVE計畫的條款,本次受邀前往參加第15屆卡塞爾文件展的藝術家們,即集結了包括ARTWAVE平台、國藝之友及補助等項目資源的共同支持。

國藝會董事長林曼麗示,此次文件展上看到有史以來最龐大的台灣藝術家陣容,這個成果源於藝術家們在自身創作與跨國合作上的長期耕耘,國藝會很榮幸參與其中。