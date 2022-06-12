新竹縣環境知識競賽15日開放報名 優勝將代表決賽全國

為鼓勵新竹縣民眾廣泛吸收環保知識提升環境素養，「111年度新竹縣環境知識競賽」將在9月24日於中國科技大學登場，報名將從6月15日至9月7日開放，為刺激民眾參與，報名並出賽就能獲得100元超商禮券，優勝者將代表新竹縣參加11月全國決賽。

縣長楊文科說，希望藉由參與環境知識競賽，使民眾對環境保護知識的學習更加熱絡，提升環保觀念，並加強其實踐環境行動的能力與行為，讓環境教育及環境保護知識推廣能紮根於日常生活中。

新竹縣環保局說明，初賽分為國小、國中、高中及社會組4個組別，國中、國小組為111學年度8月以後在學學生，高中職組為高中及高職（含五專1到3年級）學生，而社會組為就讀新竹縣大學院校、五專4到5年級學生及年滿18歲設籍本縣非學生身份者。

報名方式採團體報名及個別報名，團體可由學校協助統一至「環境知識競賽」官網報名；個別報名請至環境知識競賽官網報名「環境知識競賽官網」http://www.epaee.com.tw/ ；相關詳情及簡章請上官網https://reurl.cc/8oeyLd查詢。

為鼓勵民眾參與，環保局指出，活動當日到場參與的同學及民眾們，即可獲得報名獎勵7-11價值100元商品卡，而各組前10名除了可獲得iPad、AirPods、掃地機器人等豐富獎品外，前5名將代表新竹縣，參加全國環境知識競賽總決賽。