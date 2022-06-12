快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

政策轉彎！有7成家長反對到校 雲林宣布下周「維持遠距教學」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣環境知識競賽15日開放報名 優勝將代表決賽全國

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
全國環境知識競賽新竹縣初賽去年比賽情形。圖／縣府提供
全國環境知識競賽新竹縣初賽去年比賽情形。圖／縣府提供

為鼓勵新竹縣民眾廣泛吸收環保知識提升環境素養，「111年度新竹縣環境知識競賽」將在9月24日於中國科技大學登場，報名將從6月15日至9月7日開放，為刺激民眾參與，報名並出賽就能獲得100元超商禮券，優勝者將代表新竹縣參加11月全國決賽。

縣長楊文科說，希望藉由參與環境知識競賽，使民眾對環境保護知識的學習更加熱絡，提升環保觀念，並加強其實踐環境行動的能力與行為，讓環境教育及環境保護知識推廣能紮根於日常生活中。

新竹縣環保局說明，初賽分為國小、國中、高中及社會組4個組別，國中、國小組為111學年度8月以後在學學生，高中職組為高中及高職（含五專1到3年級）學生，而社會組為就讀新竹縣大學院校、五專4到5年級學生及年滿18歲設籍本縣非學生身份者。

報名方式採團體報名及個別報名，團體可由學校協助統一至「環境知識競賽」官網報名；個別報名請至環境知識競賽官網報名「環境知識競賽官網」http://www.epaee.com.tw/ ；相關詳情及簡章請上官網https://reurl.cc/8oeyLd查詢。

為鼓勵民眾參與，環保局指出，活動當日到場參與的同學及民眾們，即可獲得報名獎勵7-11價值100元商品卡，而各組前10名除了可獲得iPad、AirPods、掃地機器人等豐富獎品外，前5名將代表新竹縣，參加全國環境知識競賽總決賽。

新竹 楊文科 禮券

延伸閱讀

竹縣府扮月老 「X+友愛公益」淨灘 促38男女聯誼配對

竹縣+1842例 17日前衛生所續提供新冠疫苗接種

募集穿山甲糧食 竹縣：蟻窩已充足、1隻野放

竹縣峨眉鄉民免費快篩試劑 6個村駐點發放

相關新聞

特教生拋開助行器自己緩步上台 接過潘孟安手中縣長獎

屏東縣府今舉行高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，縣長潘孟安依照原定行程，出席縣長獎頒獎典禮，典禮結束後，趕赴行政院...

南市總統教育獎 楊孟頻承父志要當舉重國手

台南市長黃偉哲今天頒獎表揚全市19名總統教育獎獲獎學生，其中南新國中方子晏、永福國小盧懷宇獲得教育部總統教育獎，另獲特優...

豆花店展出蚵殼作品 嘉義家扶12釣竿生展成果

嘉義家扶中心今辦17屆大專釣竿方案「蚵畫屬於你的竿動」成果發表，12名釣竿生將蚵殼再生，在嘉市桃城豆花光華店展出，透過影...

史上最多台灣藝術家參展 台灣迷因前進德卡塞爾文件展

五年一度的德國卡塞爾文件展是全球當代藝術界的重要盛會，18日起正式開幕。卡塞爾文件展自1955年成立以來，已邁入第67年...

新竹縣環境知識競賽15日開放報名 優勝將代表決賽全國

為鼓勵新竹縣民眾廣泛吸收環保知識提升環境素養，「111年度新竹縣環境知識競賽」將在9月24日於中國科技大學登場，報名將從...

大墩盃學生書法比賽從小扎根 小四生蟬聯4金冠

具有指標性書法賽之一的「大墩盃學生書法比賽」邁入第17屆，今年有819位參賽者比賽，229名學生脫穎而出，其中，大雅國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。