大墩盃學生書法比賽從小扎根 小四生蟬聯4金冠

具有指標性書法賽之一的「大墩盃學生書法比賽」邁入第17屆，今年有819位參賽者比賽，229名學生脫穎而出，其中，大雅國小四年級蔡宗諺同學從108年開始參賽，今年已4度蟬聯冠軍，可見書法教育從小扎根。得獎作品即日起至22日止，在台中市大墩文化中心展出。

文化局指出，從今年得獎者中，可看出書法教育從小扎根，持續在各學習階段陪伴孩子精進成長。大雅國小四年級蔡宗諺同學從108年開始參加大墩盃，今年已蟬聯4年奪冠；國中組第一的東山國中黃子庭同學，去年也獲六年級組第一。

以《宮中詞》獲得高中職組首獎的大甲高工一年級陳嘉笙同學，曾獲109年國中組第一名，睽違2年再次參賽仍奪首獎。和平區和平國小全校雖僅45名學生，書法老師柯潮政指導6名學生參賽，4名學生獲獎，其中2位更獲第三名的殊榮。

評審委員姚吉聰老師說，現場書寫考驗臨場反應，字體的結構呈現，每一行文字的空白與呼吸，都牽動一件作品傳達給觀眾的感受。在決賽現場耐心陪伴孩子學習的家長們也分享，練字的孩子能夠提升專注力，疫情下的遠距上課可能消磨耐心，透過書法的臨帖運筆，讓孩子靜心舒緩情緒，帶來正能量。

文化局表示，大墩盃學生書法比賽分為國小一至三年級組、四年級組、五年級組、六年級組、國中及高中職組等6組，17年來藉由每年舉辦比賽，持續鼓勵年輕學子習字練字，並和各級學校攜手推廣書法教育及欣賞漢字文化之美。