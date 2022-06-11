2022全國科學探究競賽 普門、明華包辦國中組前3強

體長不到1公分的水黽，藉由表面張力不但不會沈入水裡，腳下還會有被光圈圍繞的深色影子，明華國中學生經細微觀察，悟出水面曲度與光影面積間關聯；普門中學學生則因探究香蕉假莖的結構，測試出堅固又省材的板構型，高市這兩所國中學生發揮金頭腦，在全國科學探究競賽中都奪下佳績。

邁入第9屆的「2022全國科學探究競賽－這樣教我就懂」今天在科工館進行視訊決賽評比，今年共1085隊報名參賽，在國小、國中、高中職、教師及海洋科學5組選出30支隊伍晉級決賽。題目自行發揮，但需與生活議題結合，進入決賽各組前6強，作品五花八門。

決賽結果今天出爐，國小組完軍為台北市士林區三玉國小、國中組是高雄普門中學，高中職組是國立新竹科學園區實驗高中、教師組是新竹縣立關西高中及桃園市立壽山高中、海洋科學組為台中市私立新民高中、大專/社會組由安策性能設計公司黃泓升獲得，高雄市在國中組包辦前3名，是大贏家。

香蕉假莖如何撐起整株結實纍纍的香蕉？首度參賽的佛光山普門中學，由教師徐秉鴻及國三忠班導師胡馨帶王言名、李霽和、林建霖等同學以3D列印模型，科技建模的方式，模擬「香蕉假莖結 構」進行探究，最後應用實驗成果，測試出堅固又省材的滑板模型，一舉奪下國中組冠軍，實力令人刮目相看。

拿下國中組2、3名的明華國中，成績亦亮眼，2組團隊由「好奇」出發，一組由水黽的腳下光影，探討表面張力對微小物體漂浮的重要性；另組團隊利用日本三浦公亮教授發明的摺疊技術，找出紙張摺數與負重的關係。

「我們對常好奇在水面上行走的水黽為何不會掉入水裡」，黃暐哲、楊承諺與楊雅筑等學生有次到日月潭遊玩觀察到水黽匍匐水面上，表面張力會造成光線偏折，並在水黽腳下產生影子與光圈，結果意外發現表面張力、水面曲度與光影面積之間的關聯性。