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越南外配念補校年年拿第一 屏東南區縣長獎頒獎成亮點

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
就讀屏東縣新園國中補校42歲的越南籍外配偶杜氏夢泉，以第一名榮獲縣長獎，縣長潘孟安今天親自頒獎表揚並合影。記者潘欣中／攝影
就讀屏東縣新園國中補校42歲的越南籍外配偶杜氏夢泉，以第一名榮獲縣長獎，縣長潘孟安今天親自頒獎表揚並合影。記者潘欣中／攝影

又到了學校畢業季，本土疫情正處於高原期，屏東縣政府為讓榮獲縣長獎的畢業生及家長留下美好回憶與榮譽感，今天在枋寮高中舉辦「屏南場縣長獎頒獎典禮」，縣長潘孟安親自頒發並和獲獎的313名畢業生合影留念，他肯定學生積極進取和向學精神，並期勉未來面對挑戰時，善用知識，冷靜思考，進而發現機會，創造轉機。

「畢業不是結束，而是另一個開始！」潘孟安說，每位獲縣長獎畢業生都是最棒的，這段時間在疫情影響下，「遠距教學」讓師生學習應用數位科技，讓學生達到無遠弗屆且不中斷學習，特別謝謝所有師長及家長，這段期間日日夜夜陪伴所有同學，並適時給予鼓勵與鞭策，盼學子未來在多元知識中能開拓視野、勇敢逐夢，並實現自我。

今年縣長獎得獎者中，最特別的是就讀新園國中補校的越南籍外籍配偶杜氏夢泉，42歲的她在越南念完大學，19年嫁來台灣，兒子已念大學；為融入新的生活環境和教育孩子，她從零開始學習中文，從完全不會，到一點一滴矯正自己的發音、學習寫字，今年在補校以第1名成績畢業，樂觀勇敢積極融入學習新生活，為多元文化寫下精彩篇章。

另就讀原民牡丹鄉高士國小李靖淳，在校期間品學兼優，樂觀積極，熱愛體育，學習排灣族傳統古謠，從小三開始即代表學校參加各類足球賽，並在縣運及中小學聯運獲亞軍佳績。

縣府教育處說，這次典禮因應疫情，受獎學生在老師及校長的陪伴與祝福下見證這份榮耀，為彌補家長無法親眼見證的遺憾，特別在場外架設電視實況轉播，讓家長能見證孩子的榮耀與成就；另各校下周的畢業典禮，以實體辦理或分班分流為原則，可輔以線上同步辦理，典禮不邀請外賓及家長參加，可採視訊直播供家長觀禮。

疫情 屏東縣政府 潘孟安

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