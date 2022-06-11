穿越疫情「E」起線上簽約 荷蘭泰林恩學院與新北市丹鳳高中締結姐妹校

臺灣新北市丹鳳高中於10日下午四點與荷蘭泰林恩學院進行線上視訊簽約儀式，簽訂締結姐妹校合約。泰林恩學院是一所鄰近海牙與大學城萊頓的美麗校園。經駐歐盟兼駐比利時代表處媒合臺荷兩所重點高中進行跨國教育交流，並見證兩校於6月10日線上簽約。除注重人才的培育，針對擅長語言的學生們，提供學生多種語言選擇，包含中文。尤其，泰林恩學院的數理探究課程具有傲視全球的實力，同時，重視培養學生國際交流的視野。

校長曾慧媚說：「在全球仍籠罩在疫情的時刻，兩校能夠打破空間、時間等限制，透過優質的課程合作，進行國際交流及互訪，展開多元實質的合作關係。同時，希望將來有機會能帶領師生到荷蘭參訪，與姊妹校一起扎根在地，放眼國際，實踐一個人可以走得很快，但是，一群人則可以走得更遠的理想，更是國際教育的重要使命。」

兩校簽約典禮由英文老師黃崇福主持，其專業又流暢的應答，讓簽約儀式籠罩在莊重又溫馨的氛圍裡。籌畫此次兩校簽約活動的宋怡慧老師說：「未來兩校會透過SDGs永續課程的合作，增強學生的全球行動力，線上或實體的交流，有助激發兩校學生的學習動機，甚至能夠一起進行主題線上策展，這都是未來兩校努力的方向。」

這次兩校的簽約儀式，丹鳳高中特別讓高一數理實驗班的學生們進行籌辦，並以全英語的方式，以年輕人喜歡的Vlog形式，進行學校影片的拍攝，十分活潑又吸睛。

數理班導師黃家隆分享：「全班自主分工，學生們積極投入姐妹校線上視訊簽約儀式，試著用英文分享學校特色、專題課程、在地小吃、景點等，並製作成專業影片，展現對於國際交流的熱情與創意。」

參與簽約活動的王文彥老師提到：「學校很用心準備新北市鶯歌的陶瓷，當作姊妹校的紀念品，它具有瓷器在高溫窑燒下，陶鑄學生學生歷程，需要耐心與陪伴，也蘊含雙方情誼能藉由時間的累積持續升溫，强化未來教育合作。」

目前，兩校師生因為疫情無法進行實體的交流，未來將透過國際交流社群，規畫線上閱讀、國際議題交流課程，將教師間的交流經驗發展爲學校特色課程，協助學生增進多元文化學習，訓練獨立思考、創新思維等能力。

締結姐妹校是雙方合作美好的起點，未來將延續學國際教育的實質力量，開拓學生「世界公民」的視野。期待未來雙方能從文化遺產、習俗、傳統、日常生活和學校生活的實質交流，協助學生邁向國際化的社會，擁有積極和正面的態度，也讓荷蘭泰林恩學院的師生愛上丹鳳高中還有台灣溫暖的人情。

數理實驗班同學代表校方參與線上簽約活動。圖／丹鳳高中提供

數理實驗班同學代表校方參與線上簽約活動。圖／丹鳳高中提供

數理實驗班同學代表校方參與線上簽約活動。圖／丹鳳高中提供

數理實驗班同學代表校方參與線上簽約活動。圖／丹鳳高中提供

數理實驗班同學代表校方參與線上簽約活動。圖／丹鳳高中提供

數理實驗班同學代表校方參與線上簽約活動。圖／丹鳳高中提供

數理實驗班同學代表校方參與線上簽約活動。圖／丹鳳高中提供