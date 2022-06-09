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表演藝術競賽屢傳捷報 苗栗表揚績優學校及學生個人
苗栗縣的中小學生參加全國表演藝術類競賽表現優異，縣府上午在國際會議廳表揚並頒發獎勵金，這次共有8個學校的隊伍獲團體特優，另外個人特優2人、優等25人，為苗栗爭光並贏得肯定。
縣府教育處指出，縣內學子參加110學年度全國表演藝術類競賽屢傳捷報，包括僑善、建功、頭份、竹南國小及頭份、建國、公館國中與興華高中的隊伍分獲團體特優獎項，競賽項目包括民俗舞、絲竹室內樂合奏、國樂合奏及鄉土歌謠等項。
個人組方面有2名學生獲特優，其中公館國中李育誠在國中A組嗩吶獨奏成績全國第一、頭份國中張宏郡國中B組全國第二，此外苗栗高中邱禹倫在嗩吶獨奏項目獲優等，成績排名全國第三，其他獲優等獎項學生分別在舞蹈、鋼琴、大小提琴、二胡、中胡、高胡，笙及笛等項表現優異。
頒獎典禮安排李育誠表演獲獎的嗩吶獨奏，展現優異的吹奏技巧，縣府秘書長陳斌山、教育處長葉芯慧肯定學生的表現，強調縣府支持、推動多元才藝教育，感謝師生的努力和耕耘。
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