小小半導體人才 新竹縣十興國小程式設計競賽奪金牌

科技部推動半導體科技發展，半導體領域人才從小扎根。科技部轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中心）舉辦「SenCu-小小程式設計師創意應用競賽」，鼓勵國小學生將感測器搭配簡易的圖形化介面程式語言，發揮想像力創作各式遊戲、動畫及故事等，提早為國家幼苗銜接半導體領域知識。

第三屆「SenCu-小小程式設計師創意應用競賽」因受疫情影響，改為線上進行，今日公布決賽評選結果，由新竹縣十興國小茵桃隊的「運動健身 GO」奪得金牌及獎金1萬5000元，銀牌從缺，銅牌則由台北市立大學附設實驗國小葉子隊的「選擇行為背後的數學觀念－撿最大顆石頭」、新北市竹林國小哈哈小蟒蛇隊的「3D 迷宮探險遊戲」，以及高雄市十全國小小龜九隊的「烏龜飼養的虛實遊戲」獲得。

茵桃隊的「運動健身 GO」是使用絕對姿態感測方塊，設計出結合體操動作的Scratch遊戲，利用護膝固定住絕對姿態感測方塊，進行踢腿、跳躍、劈腿及倒立四個互動關卡，提升遊戲者持續運動的動力；再搭配計時功能，讓體操練習變成好玩又有趣的健身遊戲。因為作品構想具體，且運動內容頗具巧思與創意應用，獲得評審青睞而奪下金牌。

國研院半導體中心為鼓勵國內的國小學生培養邏輯及運算能力，結合Scratch 開發出一款SenCu（Sensing Cube）-感測方塊，其簡易且微小化的硬體設計，讓小學生在Scratch程式設計的創作中，不再侷限於使用鍵盤或滑鼠進行操控。SenCu-感測方塊包含五種應用，分別可偵測細懸浮微粒、絕對姿態、顏色、距離與溫度，程式設計者可依需求挑選適合的感測方塊，透過無線方式與Scratch結合，開發出多元的創意感測應用。

為激發小學生運用程式設計將創意構想及應用巧思實作展示，國研院半導體中心連續三年舉辦「SenCu-小小程式設計師創意應用競賽」，訓練小朋友由產生構想到設計實作，培養完成一份構想書，並將構想書內的創作自己實際實作、報告、展示。

本屆競賽主題不限定，參賽者可自行挑選所需要的SenCu-感測方塊搭配Scratch 3.0軟體，設計出能夠展現創意的應用程式，並使之實現為完整且可運作的感測系統。競賽分兩階段，初賽比拼創意構想，由產業界及學術界評審委員書面評選後，選出15支隊伍晉級決賽；決賽隊伍須實際完成作品，並進行5分鐘的作品展示與說明，最後依其功能實用性、創意性及完成度，評選出得獎隊伍。