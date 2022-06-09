師生譜客語畢業歌「心‧地圖」 詼諧歌詞搭輕爵士曲風

高雄市美濃區廣興國小以「心‧地圖」一曲，蟬聯今年高雄市本土語畢業歌曲創作比賽客語國小組第一名。廣興國小8名畢業生在畢業典禮上，與線上觀禮的學弟妹們，一起以客語合唱這首自創的畢業歌，唱出學校生活的點點滴滴，充滿快樂的回憶。

「7點5分，頭拿空空，吂前到學校，作業還有，上課神遊，搞尞熱注，老師譴到，就像颱風，山下个微風，吹入心中，比比坐唱亻厓等个音符」，這首畢業歌由教師曾勝琦帶領全體畢業生一同創作。

校方表示，這屆畢業生男生活潑開朗，女生則是拘謹文靜，每個孩子都有鮮明的人格特質，雖然個性差異甚大，但經6年來的熟識，彼此都是相互學習的好夥伴，歌詞中的故事情節，都是孩子們從點點回憶中共創的結晶。

廣興國小表示，這次師生以客語創作畢業歌曲，孩子們不但於過程中理解部分客家語言的用法，也了解除了傳統山歌可傳承客家母語外，也能嘗試以現代的、新穎的方式一展客語的美。

為了搭配畢業歌「心‧地圖」具詼諧感的客語歌詞，在曲風上選擇較偏向輕快的爵士，對小朋友而言，音樂的拍子及律動較難掌握。起初孩子對不同的曲風感到有些陌生及害怕，但透過老師規畫相關風格的音樂欣賞課程以及歌詞表述意境的解析，孩子們慢慢地熟悉爵士節奏的特色及律動，試著挑戰學習新事物。

學校說，在後期錄製影片的過程中，玉圓老師利用綜合課程與孩子一起構思影片畫面及剪輯，欣螢老師於藝術課程協助練唱及撰寫樂譜，夆碩老師則負責音樂混音後製，都是為了與孩子在畢業前夕有一個美好的回憶。

「心‧地圖」