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竹縣文化局首推文藝夏令營 6月19日前限量名額開搶

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣文藝夏令營共開辦3梯次，每梯次上課2週，各梯次分國小1至3年級及4至6年級2個班，6月19日開放限額報名。圖／縣府提供
竹縣文藝夏令營共開辦3梯次，每梯次上課2週，各梯次分國小1至3年級及4至6年級2個班，6月19日開放限額報名。圖／縣府提供

迎接暑假到來，新竹縣文化局為國小學童首次推出暑期夏令營隊「FUN一夏，2022文藝夏令營」，規畫12堂文藝課程，分3梯次舉辦，即日起至6月19日開放限額報名，活動將於7月11日至8月19日在文化局舉行。

文化局長李安妤說，文藝夏令營共開辦3梯次，每梯次上課2周（10天），各梯次分國小1至3年級及4至6年級2個班。 課程豐富多元，包含科學、美術、音樂、寫作，好玩有趣的樂高、桌遊和魔術，還有廣受家長與小朋友喜愛的Katie Partlow（KTV老師）的雙語繪本戲劇課，就是要讓小朋友有趣FUN暑假。

新竹縣長楊文科表示，往年文化局在暑假推出的文藝夏令營研習活動，都受小朋友喜愛，去年受到疫情影響改為線上，今年為陪伴小朋友能夠擁有有趣的暑假，文化局特別首次推出暑期夏令營隊，同時開辦各種研習課程，提供民眾多元選擇，歡迎來同樂。

除了國小夏令營外，文化局也同步為國中以上及成人班規畫英語、繪畫、電子琴等11堂實體課程和5堂線上寫作課，6月19日前採網路報名及繳費，相關資訊可在文化局研習班網站 https://class.hchcc.gov.tw  查詢。

新竹縣文化局為國小學童首次推出暑期夏令營隊，規畫12堂文藝課程，分3梯次舉辦。圖／縣府提供
新竹縣文化局為國小學童首次推出暑期夏令營隊，規畫12堂文藝課程，分3梯次舉辦。圖／縣府提供

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