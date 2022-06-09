竹縣文化局首推文藝夏令營 6月19日前限量名額開搶

迎接暑假到來，新竹縣文化局為國小學童首次推出暑期夏令營隊「FUN一夏，2022文藝夏令營」，規畫12堂文藝課程，分3梯次舉辦，即日起至6月19日開放限額報名，活動將於7月11日至8月19日在文化局舉行。

文化局長李安妤說，文藝夏令營共開辦3梯次，每梯次上課2周（10天），各梯次分國小1至3年級及4至6年級2個班。 課程豐富多元，包含科學、美術、音樂、寫作，好玩有趣的樂高、桌遊和魔術，還有廣受家長與小朋友喜愛的Katie Partlow（KTV老師）的雙語繪本戲劇課，就是要讓小朋友有趣FUN暑假。

新竹縣長楊文科表示，往年文化局在暑假推出的文藝夏令營研習活動，都受小朋友喜愛，去年受到疫情影響改為線上，今年為陪伴小朋友能夠擁有有趣的暑假，文化局特別首次推出暑期夏令營隊，同時開辦各種研習課程，提供民眾多元選擇，歡迎來同樂。