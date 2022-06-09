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畢業生苦苦哀求 彰化多所國中混成畢業典禮不留遺憾
彰化縣國中今天同步舉辦畢業典禮，在應屆畢業生殷殷期盼下，不少學校採「混成」畢業典禮，實體與線上同時進行；有國中校長表示，除了被居隔，幾乎畢業生期待有個實體畢典，回到學校跟老師、同學相聚，面對面地好好互道珍重再見。
「學生非常期待再回學校看看，一直拜託學校給他們實體畢典，一起唱畢業歌，一起拍照而不是網路P圖弄出畢業合成照。」芳苑國中校長黃天助說，COVID-19疫情嚴峻，遠距畢典取代畢典成定局，畢業生不放棄，保證他們口罩戴好戴滿，做好防疫規定應注意事項，苦苦拜託學校舉辦實體畢典。
舉辦「混成」畢典的國中都不邀請外賓、家長，事前公布線上畢典網址，歡迎家長和學區民眾、散布全國甚至全球的校友上線觀看，陪伴應屆畢業生快樂畢業，不過今天不是假日，線上觀看人數落差大，芳苑國中應屆生64人，約60名家長、校友和學區民眾上線觀看。
北斗國中只辦線上畢典，畢業生220人，線上觀看人數約450人。校長郭佳文表示，因學生人數眾多，考量防疫安全而採取線上畢典，線上觀看很踴躍。
縣立成功高中一直往實體畢典的方向努力。校長林克修說，人生能有幾個2、3年？去年、今年遠距上課，應屆畢業生都渴望有個實體典禮，學校準備線上和實體的畢業同步進行，已經圓滿舉辦。
芳苑國中的實體畢典，畢業班導師致詞，期勉國中三年就上了合計近一學年遠距課程的畢業生珍惜這段難忘情誼，嚴峻疫情中一樣鵬程萬里。離別寄語哽咽說完，台上畢業生代表和台下畢業生已紅了眼眶，這是線上畢典難以營造的氛圍。
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