畢業生苦苦哀求 彰化多所國中混成畢業典禮不留遺憾

彰化縣國中今天同步舉辦畢業典禮，在應屆畢業生殷殷期盼下，不少學校採「混成」畢業典禮，實體與線上同時進行；有國中校長表示，除了被居隔，幾乎畢業生期待有個實體畢典，回到學校跟老師、同學相聚，面對面地好好互道珍重再見。

「學生非常期待再回學校看看，一直拜託學校給他們實體畢典，一起唱畢業歌，一起拍照而不是網路P圖弄出畢業合成照。」芳苑國中校長黃天助說，COVID-19疫情嚴峻，遠距畢典取代畢典成定局，畢業生不放棄，保證他們口罩戴好戴滿，做好防疫規定應注意事項，苦苦拜託學校舉辦實體畢典。

舉辦「混成」畢典的國中都不邀請外賓、家長，事前公布線上畢典網址，歡迎家長和學區民眾、散布全國甚至全球的校友上線觀看，陪伴應屆畢業生快樂畢業，不過今天不是假日，線上觀看人數落差大，芳苑國中應屆生64人，約60名家長、校友和學區民眾上線觀看。

北斗國中只辦線上畢典，畢業生220人，線上觀看人數約450人。校長郭佳文表示，因學生人數眾多，考量防疫安全而採取線上畢典，線上觀看很踴躍。

縣立成功高中一直往實體畢典的方向努力。校長林克修說，人生能有幾個2、3年？去年、今年遠距上課，應屆畢業生都渴望有個實體典禮，學校準備線上和實體的畢業同步進行，已經圓滿舉辦。