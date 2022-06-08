松山高中教師員額減 逾千人連署籲重啟討論

北市松山高中因減班及教官退出校園影響，近日研擬縮減生物科教師員額，引發學生及校友逾千人連署聲援，呼籲校方重啟討論、主管機關協助，避免影響特色課程及教學品質。

受到教育部規定教官112年全面退出校園以及少子化減班影響，台北市立松山高中盤點教師員額後發現，須再減聘一名老師，生物科教師黃詠承因此在臉書上發文，擔憂經營10年的生物活體教室及生物多樣性多元選修等課程，將劃下句點。

黃詠承的貼文迅速引起在校生及校友迴響，有學生昨天舉行完畢業典禮後，到校門口舉牌抗議，還有校友成立「松山高中校友聲援會」，透過網路連署，呼籲校方出面解釋、重啟討論、提出配套或替代方案，同時要求主管機關正視108課綱導致教師負擔增加的問題。

校友代表蔡秉恩向中央社記者表示，截至今天晚間7時30分，已有1121人簽署連署書，包含578名校友、385名在學生及158名學生家長。

松山高中教務主任林育瑱接受媒體電訪說明，事件起源是因108學年度減班1人，導致3年來共須縮減7名教師員額，但這件事情是在3年前校內會議就做出的決議，所有教職員工都應了解並有預期才對。

林育瑱表示，能夠理解黃詠承的擔憂與難過，尊重黃詠承在個人臉書上抒發情緒的言論，但可能因此造成大眾誤解，目前仍在蒐集缺額調查表的階段，了解大家的想法後，才會送到教師評審委員會討論、評估並做出決議。

林育瑱強調，縮減員額對象決不會是黃詠承本人，而是一名代理老師，且活體教室及生物研究社都是相當有特色的課程，受到學生歡迎，學校也大力支持多年，希望在少子化的浪潮下，能共同努力延續經營。

教育局表示，108課綱要求高中開出大量選修課導致教師負擔增加的情況，各界已有許多討論並向教育部呼籲，教育局只能依照教育部規範給予各校教師員額，至於學校減聘對象則是校內權責。

教育局指出，這次事件凸顯松山高中活體教室辦學成功受到學生肯定，將持續要求、督促松山高中與所有教師好好溝通說明。