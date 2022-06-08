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野柳國小畢業生守護家鄉 划獨木舟復育珊瑚棲地

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
野柳國小在野柳海王星碼頭辦理畢業獨木舟薪傳活動，進行珊瑚復育的行動，要來守護家鄉海洋生態永續。 圖／紅樹林有線電視提供
野柳國小在野柳海王星碼頭辦理畢業獨木舟薪傳活動，進行珊瑚復育的行動，要來守護家鄉海洋生態永續。 圖／紅樹林有線電視提供

6月8日世界海洋日，以海洋教育為校本課程的野柳國小在野柳海王星碼頭辦理畢業獨木舟薪傳活動，由海科館捐贈50株珊瑚苗為學生圓夢，以海王星碼頭作為復育棲地，進行珊瑚復育的行動，要來守護家鄉海洋生態永續。

野柳國小校長張錦霞說，每年畢業生都會選定海洋教育議題，以行動守護家鄉海洋，今年的學生希望能在野柳保育區進行珊瑚棲地復育，所以特別請海科館技術指導種植珊瑚並捐贈50株珊瑚苗，挑選以適應力較強的片珊瑚為主，搭配吉貝珊瑚、雀屏珊瑚、皮珊瑚、萼柱珊瑚和鹿角珊瑚，在獨木舟薪傳活動中由潛水教練帶領孩子下潛復育，一圓孩子守護海洋的夢想。

新北市教育局工程及環境教育科科長蘇柏宇指出，在海底種珊瑚與在陸地上種樹一樣的重要，而新北教育局近年來不斷的推動海洋教育，希望透過教育紮根，讓新北更多的校園與師生都能夠知海、親海、愛海，為海洋生態永續一起努力。

萬里區長粘雪琴也前來出席觀禮，並且感謝野柳國小孩子們為海洋生態的復育與努力，才得以讓海洋生態更加的完整，透過野柳國小的校本課程教育與學生們的親身實踐，不僅讓海洋教育與生態保育觀念向下紮根，更讓一生只有一次的國小畢業里程碑變得更具意義。

珊瑚 野柳

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