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台泥、四維高中合作產學專班 畢業即就業和平村民優先

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮四維高中與台泥合作，開辦電機技術學程產學合作專班，提供專師授課、證照獎勵金、職場實習等機會，畢業後可優先遴用進入台泥工作。圖／四維高中提供
花蓮四維高中與台泥合作，開辦電機技術學程產學合作專班，提供專師授課、證照獎勵金、職場實習等機會，畢業後可優先遴用進入台泥工作。圖／四維高中提供

花蓮四維高中台泥合作成立產學合作專班，優先提供台泥和平廠所在地和平村民就讀，安排台泥、東華大學專業師資授課、企業實習，學生考取相關專業證照，台泥將發給5000元到30000元不等獎勵金，畢業後有機會優先遴用，就近到台泥工作。

蔡忠和說，台泥近年轉型，在花蓮秀林鄉和平村打造低碳環保綠能園區，朝低碳水泥、資源循環、綠色能源等面向方展，對綠能科技人才需求日益提高。四維高中工業類科學子的優異表現，獲得台泥肯定，雙方攜手在下學年度開辦電機技術學程產學合作專班，培育科技與綠能技術人才。

蔡忠和表示，這是四維高中首度與企業合作開辦專班，也是台泥培養在地學子、敦親睦鄰的重要一環，15個名額優先提供和平村學子就讀。

專班課程規畫以輔導考照、培育台泥所需人才為重要方向，台泥提供市價約2000元的專業工具箱作為入學好禮，並安排台泥專業師資、東華大學教授上課，還有職場實習機會。

此外在學期間考取工業配線、室內配線、自來水配管等相關技術士證照，台泥將發給丙級5000元、乙級10000元、甲級30000元的優渥獎勵金，專班學生3年畢業後，也將由台泥優先遴用，就業有保障，歡迎有興趣的學生藉由免試入學方案申請就讀。

花蓮四維高中與台泥合作，開辦電機技術學程產學合作專班，提供專師授課、證照獎勵金、職場實習等機會，畢業後可優先遴用進入台泥工作。圖／四維高中提供
花蓮四維高中與台泥合作，開辦電機技術學程產學合作專班，提供專師授課、證照獎勵金、職場實習等機會，畢業後可優先遴用進入台泥工作。圖／四維高中提供

東華大學 實習 花蓮 台泥 四維高中

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