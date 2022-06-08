今年不只划獨木舟 野柳國小畢業生種50株珊瑚盼復育

新北野柳國小以獨木舟為特色畢業典禮，廣為人知。不過今年校方、教育局與國立海科館合作，畢業生與五年級生代表在潛水教練陪同下，將50株珊瑚幼苗種在海王星碼頭淺水中，為傳統獨木舟畢典加上更多傳承及教育意義。

野柳國小校長張錦霞表示，這次復育珊瑚的想法，是高年級學生參與海科館活動認識珊瑚復育的保育新知，進而提出讓珊瑚重回野柳海洋。海科館隨後贈與校方50株珊瑚苗，並協助測試水質，找出最適合野柳鄰近海域以片珊瑚最適合種植，並結合校內獨木舟薪傳畢業典禮，將復育海洋的行動能持續下去。

張錦霞表示，同時期待將海王星碼頭劃入海洋生態保育區，讓珊瑚持續生長與繁殖。

畢業生、獨木舟薪傳宣誓代表蔡秉祐說，有機會可以在海王星碼頭種珊瑚很有趣，覺得非常開心。另一位薪傳代表五年級學生闕子均表示，從小就喜歡水上活動、喜歡海，當知道要擔任種植珊瑚一員的時候，心情無比開心，希望珊瑚能遍布整個海王星碼頭，讓海王星碼頭的水域成為布滿珊瑚的美麗海洋。

海科館長陳素芬表示，珊瑚礁是30%海洋生物的家，如果台灣沿海的珊瑚都白化了，海洋生物將面臨浩劫，因此海科館自2020年起大力推動「搶救珊瑚大作戰」，今年更與野柳國小師生合作，讓孩子參與海洋保育行動，盼將保育海洋的心深植於孩子心中。