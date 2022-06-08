爸收女兒入學通知見「制服總價」嘆：通膨太誇張 反被網嗆

新學期即將到來，不少家長紛紛收到孩子的入學通知，一名家長抱怨，最近收到女兒的入學通知單和校用品的「帳單」，學校服裝價目表總價令他看了不禁感嘆，「通膨真的誇張」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「爆廢公社」發文，最近應該不少家長收到國高中的入學通知了，不過他看著女兒的校用品「帳單」，包含夏季和冬季制服、運動服、書包、笛子等等，總價為8370元，令他不禁感慨，「通膨真的誇張，政府面對少子化，永遠只是喊口號」，若是有父母比較不會賺的，那還真是累，此文一出，吸引6000多名網友留言討論。

網友紛紛表示，「冬天、夏天一起買，還好吧」、「所以沒錢不要生，認真」、「其實真的還好，我還記得20年前國中入學，制服也將近1萬耶，不過笛子誇張了一點就是」、「不要太不滿，每個人都賣一樣的錢，又不是只有你買的比較貴」、「一次買齊比較多錢，可以穿三年，分攤下來並不貴，小孩的便服應該都超過這個價格吧」、「你花2萬買手機，只用了2年，都不嫌貴？」、「其實這是省錢，如果沒有制服要自己買便服更貴」、「我女兒夏天加上冬天衣服、外套、褲子，學校還有規定餐袋跟書包，總共一萬多」、「有哪一項覺得特別貴嗎？總價高是因為東西多，而不是東西貴」。

不過，有網友則認為，「笛子300！？書局都沒這麼貴圖利廠商吧…」、「商人只會漲價不會降，可以穿便服上學更好」、「笛子300元，一定要買學校的嗎？書局的不行嗎？如果學校要這些全買，就真的有貴到」、「比夜市的還要貴，布料也比夜市的不好，很少學校的會用好的布料，也不太吸汗透氣」。

有網友則建議，可以找找二手的或去外面買，「不用全買，可以先問看看沒有可以接手的，而且有些三年下來根本用不到幾次的東西就不用買了」、「這個可以問問看學校有沒有二手的，我這學校的地下室有歷代學生的二手制服、皮鞋、皮帶等沒人認領，通常都是期末清理一次，挺可惜的」、「公立的沒有硬性規定要買，你可以到外面自己買，手頭緊也可以買二手的」。