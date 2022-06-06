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有溫度的遠距教學 屏縣原鄉國小師化身作業熊貓

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，點名時全班一起比愛心。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，點名時全班一起比愛心。圖／孫禕雯提供

南部疫情進入高原期，屏東縣延長遠距教學到6月12日，泰武鄉武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯，為確保全班14名學童學習狀態，遠距教學初期，設置「作業箱」，她早上到校上課前收作業，下午下課後發作業，堅持聯絡簿每天寫，遇到遲交或住較遠學童，她化身「作業熊貓」宅配到學生家，在原鄉有溫度的遠距教學。

孫禕雯的遠距教學堅持學童們在電腦前開啟鏡頭，並提醒學童們，不能邊吃早餐邊上課、趴在桌上、趴在地下上課，一定要有桌子、椅子，師生間互相尊重就是在上學，有的學童還特別穿上制服，維持上課儀式感。

孫禕雯與學童們互動秉持著實體課程累積默契，線上點名時，她會要學童們一起比愛心，其實要確保學童都有聽到她的指令，測試上課環境設備有沒有問題，小細節隱含教學用心。

孫禕雯說，遠距教學初期，她希望不要與實體課程相差太多，五年級要學力測驗，作業要紮實，她設立「作業箱」，原鄉部落，每個學童家在部落周邊，甚至有的是親戚，同學間從小玩在一起，作業箱設在一名學生家戶外，剛好也是部落中間點，她早上上課前收作業，下課後去發作業，堅持聯絡簿每天寫。

孫禕雯說，線上課程無法掌握孩子們的學習情況，作業箱用意，提醒學童在家學習不要太放鬆，她也告訴家長、學童觀念「停課不是放假，學習場域從教室拉到家中」。

孫禕雯除設計「作業箱」，她還化身行動熊貓，有幾個學童住比較遠，宅配作業，開車到學校途中，也會被學生半路攔截交作業，孫禕雯也會不定時突擊收作業，學生看到老師現身家中，又驚又喜。

「掌握學童們學習情況，老師就在他們身旁」，孫禕雯說，老師角色用一條無形的線拉著孩子們，不定時現身、作業箱設置，告訴孩子們老師不是只在雲端教室裡。

孫禕雯說，線上教學激發學童潛能，有學生在實體課程，寫作業會依賴同學幫忙，線上教學時只有一人，寫作業時，會自發性從課本上找答案，獨立完成作業。

隨著疫情升溫，作業箱設置也有所調整，孫禕雯說，會將重要的作業拿給學童練習，但是不收回。透過線上訂正作業，為確保學童們完成作業，或跟得上線上課程，會請學生們與完成作業、訂正作業拍照，掌握學童們學習。

屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，遵守線上上課規範。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，遵守線上上課規範。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，遵守線上上課規範。記者劉星君／攝影
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，遵守線上上課規範。記者劉星君／攝影
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，遵守線上上課規範。記者劉星君／攝影
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，遵守線上上課規範。記者劉星君／攝影
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯設置作業箱，將每名學童作業放入夾鏈袋，再放置作業箱，讓學童們領取。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯設置作業箱，將每名學童作業放入夾鏈袋，再放置作業箱，讓學童們領取。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯設置作業箱，將每名學童作業放入夾鏈袋，再放置作業箱，讓學童們領取。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯設置作業箱，將每名學童作業放入夾鏈袋，再放置作業箱，讓學童們領取。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯設置作業箱，將每名學童作業放入夾鏈袋，再放置作業箱，讓學童們領取。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯設置作業箱，將每名學童作業放入夾鏈袋，再放置作業箱，讓學童們領取。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，遵守線上上課規範。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，遵守線上上課規範。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，遵守線上上課規範，學童們完成線上功課，確保學童學習，拿著作業放在鏡頭前。圖／孫禕雯提供
屏東縣武潭國小平和分校五年級導師孫禕雯與學童線上教學情形，上課時要開啟鏡頭，遵守線上上課規範，學童們完成線上功課，確保學童學習，拿著作業放在鏡頭前。圖／孫禕雯提供

遠距教學 疫情

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