阻滯圳道示禁碑設立255年 南投文化局：縣內年代最久遠

南投文化局經調查發現，位於名間鄉同源圳的灌溉渠道，一座「阻滯圳道示禁碑（奉道憲禁示）」古碑，是乾隆30年（1765）2月所立，較竹山連興宮所存的「正堂馬示」石碑，還要早13年，將成為南投年代最久遠的石碑，列入今年度的文物普查，以保護珍貴文化資產。

南投文化局指出，南投地區森林資源豐富，濁水溪及陳有蘭溪流域，素來是出產木材的地區，清初已用水流的方式進行，名間鄉同源圳原為農田灌溉之用，濁水溪上游的樟木產業，本應從濁水溪放流樟木，但業者為了快速便將樟木從同源圳這條捷徑放流而下，故常使圳頭被沖壞，影響農田灌溉。

當時護理福建分巡台灣道兼提督學政台灣府知府蔣允焄，曾禁止官府與民爭圳案，於乾隆30年（1765）2月設立「阻滯圳道示禁碑」，禁止林木業者利用圳道放流木材，保存圳道，讓位於名間鄉濁水村的圳道，迄今仍是當地農業重要的灌溉水源，而據考這座1765年的碑碣為證，成為南投縣年代最久遠的石碑。

文化局指出，乾隆年間，因匠首曾文琬貪圖方便，將軍用樟料放行於圳道，因源頭遭民眾阻斷，樟木無法順著水流而下。兩方僵持不下，經官方協調查明後便在同源圳旁立下石碑，石碑上刻「奉道憲禁示」，記錄下此次禁止於圳道放流樟木，更不得藉端生事，違者將嚴懲一事。